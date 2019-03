Rende, nuova vita per il centro storico: bancomat e dispensario farmaceutico

Al centro storico di Rende è primavera anche per una serie di iniziative, patrocinate dal Comune, che vede la partecipazione di diverse associazioni, ma anche di giovani appassionati di tango.

RENDE – Domani, 30 marzo la grande giornata dedicata al tango nel borgo antico che diventerò location per ospitare una giornata molto originale. Tutto partirĂ alle 16.00 con la possibilitĂ di visitare il borgo e poi alle 17.00 inizierĂ il concerto di tango italiano. Protagonisti di questo concerto che si terrĂ nel museo civico saranno Anna Stella Cirigliano (viola), Josè Daniel Cirigliano (Clarinetto), Francesco Perri (pianoforte).

Questo è uno dei tanti appuntamenti nel centro storico che ha ripreso la marcia e l’entusiasmo anche grazie al liutaio del vento che con la sua bottega sta trasmettendo entusiasmo non solo al paese, ma anche alle scolaresche che, quotidianamente, si recano nel borgo ad osservare e apprendere i trucchi del mestiere di Emilio Natalizio.

A tal proposito l’assessore al centro storico Domenico Ziccarelli spende parole d’elogio per il maestro: “il suo entusiasmo è stato contagioso. Il nostro progetto per il centro storico parte dalla persona e in questi anni abbiamo lavorato molto anche sui giovani che adesso sono pronti ad aprire botteghe, un birrificio e a metĂ aprile ci sarĂ l’apertura di un bar”. Quest’ultima attesa dagli abitanti del centro storico con molta curiositĂ perchè le luci di questo bar si accenderanno proprio nella piazza antistante la chiesa di Costantinopoli.

Ritorna cosi quella voglia di riscoprire e gustare il borgo con la giusta lentezza che merita questo posto. L’assessore Zicarelli approfitta di questa nota per ricordare che “l’inizio dei lavori del Castello sono ormai imminenti, ma sopratutto c’è da sottolineare che con questi lavori finalmente avremo a disposizione la sala per celebrare i matrimoni e le lauree”. Il sindaco di Rende Marcello Manna, invece, ricorda che con i fondi dell’agenda urbana “faremo ripartire le scale mobili. E questo sarĂ un altro servizio importante per i turisti, ma anche per i residenti”.

L’amministrazione Manna in questi anni ha gettato forti basi per un rilancio del centro storico basato sul ripopolamento sopratutto con case affittate a giovani coppie e attivitĂ commerciali pronte ad aprire. Da quando la notizia della “no tax area” è stata pubblicizzata con la cartellonistica in cittĂ , la richiesta e l’interessamento al borgo antico di Rende è cresciuto. La previsione dello stesso assessore è che con la “continuitĂ e la forza riusciremo a stappare questo tappo di champagne. PerchĂ© il nostro centro storico è un vero champagne prezioso. Troppo tempo tenuto in cantina e noi siamo riusciti, intanto, a riportarlo sulla tavola. Il lavoro è duro, lungo e faticoso”.

Ultima notizia importante è il ritorno di un bancomat e di un dispensario farmaceutico. Pratiche burocratiche permettendo entro un mese dovrebbero essere gradevoli realtà .