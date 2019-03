Tutelare l’ambiente e creare lavoro: dai rifiuti nuove possibilità di sviluppo in Calabria

Tutti i dati sulle potenzialitĂ della raccolta differenziata al Sud Italia e il riciclo di qualitĂ saranno illustrati ai cittadini domani durante una visita guidata agli impianti di Calabra Maceri alla presenza dell’assessore all’Ambiente della Regione Calabria e degli specialisti del settore

RENDE (CS) – Si alza il sipario sull’iniziativa in programma a Rende domani, venerdì 22 marzo 2019, a partire dalle 9:30 presso la sede di Calabra Maceri e Servizi Spa impresa associata ad Unirima, l’associazione che rappresenta le imprese del commercio della carta da macero e gli impianti di recupero/riciclo, un settore industriale costituito da una rete di impianti diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale dove conferire la raccolta differenziata di carta e cartone dei Comuni, delle attivitĂ commerciali, e industriali e finalizzati alla produzione di Materia Prima Secondaria (carta da macero) per le cartiere. Imprese che costituiscono un anello fondamentale di questa filiera e che da generazioni sono un perfetto esempio di economia circolare, permettendo al nostro Paese di continuare ad essere leader nel settore del riciclo della carta.

L’evento fa parte del calendario di iniziative della seconda edizione del “Mese del Riciclo di carta e cartone”, la campagna nazionale promossa da Comieco per richiamare i cittadini, la politica e le imprese ad una gestione sempre più responsabile della raccolta differenziata di carta e Cartone. Al fine di illustrare e far comprendere ai partecipanti il primo passaggio del processo industriale a cui viene sottoposta la carta da raccolta differenziata prima di fargli “vivere una seconda vita”, ci sarà una visita guidata all’impianto di Calabra Maceri. «La tutela del territorio e dell’ambiente diventano la migliore arma di difesa e lo strumento più efficiente all’educazione dei giovani al rispetto del proprio territorio e – commenta Maria Teresa Celebre del settore comunicazione ambientale di Calabra Maceri – la nostra impresa investe quotidianamente in campagne di educazione ambientale e sensibilizzazione nelle scuole del territorio. L’azienda è da anni tappa delle visite didattiche programmate dagli istituti scolastici di Cosenza e Provincia».

«Per migliorare ulteriormente le performance del nostro settore e contribuire all’incremento delle raccolte differenziate, in particolare nel Sud Italia, – spiega il Direttore Generale di Unirima l’ingegnere Francesco Sicilia – è indispensabile incrementare la qualitĂ della raccolta differenziata, semplificare la normativa, avere al piĂą presto un decreto sull’End of Waste carta e favorire il mercato delle materie settore prime secondarie e dei prodotti provenienti da materiali riciclati». «In Calabria – afferma Roberto Di Molfetta, responsabile Area Riciclo e Recupero di Comieco – la raccolta differenziata di carta e cartone, in convenzione con Comieco, continua a crescere e ha superato nel 2018 le 49mila tonnellate, con corrispettivi economici ai Comuni per 2,9 milioni di euro circa. Gli sforzi delle amministrazioni locali e della Regione e gli investimenti del consorzio Comieco stanno incontrando la collaborazione dei numerosi calabresi che ogni giorno separano carta e cartone. Ci sono ancora ampi margini di crescita: si stima che si possono recuperare tra le 10 e le 25 tonnellate in piĂą all’anno, con importanti benefici economici che, tra i corrispettivi erogati da Comieco e l’azzeramento dei costi di smaltimento, possono arrivare a 23 milioni di euro all’anno».

Nel corso dell’iniziativa, che vedrĂ coinvolta gli studenti del territorio, Comieco premierĂ l’I.I.S. Lucrezia della Valle di Cosenza che si è distinto per il suo impegno nelle tematiche ambientali, realizzando uno spot di sensibilizzazione ambientale, mentre Calabra Maceri assegnerĂ a sua volta un premio al «Comune piĂą virtuoso» per la qualitĂ dei conferimenti di carta e cartone. Interverranno al convegno il Direttore Generale di Assocarta, Massimo Medugno, l’esperta Comunicazione Ambientale nelle scuole di Calabra Maceri e Servizi Spa, Annamaria Buono, e il Presidente Nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. ConcluderĂ i lavori Antonella Rizzo, Assessore all’Ambiente Regione Calabria. La manifestazione sarĂ animata dall’intrattenimento musicale di RLB che trasmetterĂ in diretta l’evento per promuovere le buone pratiche della raccolta differenziata.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

9.30 Visita guidata all’impianto di Calabra Maceri e Servizi Spa

10.15 Welcome coffee

10.30Â Saluti

      Attilio Pellegrino, Amministratore Unico Calabra Maceri e Servizi Spa

      Marcello Manna, Sindaco di Rende

10.45 Forum:Â PotenzialitĂ Â di sviluppo della raccolta differenziata al Sud e il riciclo di qualitĂ . I progressi della Regione Calabria

      Roberto Di Molfetta, Responsabile Area Recupero e Riciclo – Comieco

      Francesco Sicilia, Direttore Generale – Unirima

      Massimo Medugno, Direttore Generale Assocarta

      Annamaria Buono, Esperta Comunicazione Ambientale nelle scuole, Calabra Maceri e Servizi Spa

      Stefano Ciafani, Presidente Legambiente

Conclusioni

Antonella Rizzo, Assessore all’Ambiente Regione Calabria

Modera

Attilio Sabato, giornalista

COSA FA UNIRIMA

Unirima (www.unirima.it) è un’associazione autonoma nata dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero, le due principali associazioni operanti nel settore della carta da macero, per dare voce unitaria alle due anime del settore, ovvero “Impianti di Recupero/ Riciclo carta” e “Commercianti di carta da macero”. Con il 90% delle aziende associate per volumi gestiti su un totale di circa 6,5 milioni di tonnellate di carta riciclate, Unirima è’ la principale e più grande federazione italiana di imprese di questo settore e si propone come primo interlocutore delle imprese del settore nei confronti di istituzioni, soggetti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.

COSA FA COMIECO

Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: da 1 a oltre 3 milioni di tonnellate, seguendo (e superando) gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsti dalla normativa europea.