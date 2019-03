Libri e opere per ipovedenti nelle biblioteche comunali di Rende

L’iniziativa resa possibile da un’importante donazione di testi a grandi caratteri tra cui spiccano i grandi classici della letteratura

RENDE (CS) – L’Assessorato alla Cultura ed alla Ricerca del Comune di Rende, la cui responsabile è Marta Petrusewicz, annuncia l’acquisizione di un’importante donazione da parte della Biblioteca Italiana per Ipovedenti di testi a grandi caratteri. Le opere letterarie che abbracciano i grandi classici, ma anche i giovani e la narrativa varia, sono strutturati per essere fruibili e facilmente fruibili da utenti ipovedenti, affetti da minoranze visive o anziani. Il prestigioso contributo si inserisce nel lavoro di valorizzazione ed ottimizzazione del sistema bibliotecario della cittĂ di Rende, giĂ interessato, di recente, da interventi di ammodernamento ed efficientamento delle sale di studio della Biblioteca Civica di Piazza Santo Sergio in Quattromiglia, nel cuore della cittĂ , oggi sempre piĂą multimediali, tecnologiche ed al passo coi tempi. Facilmente raggiungibili dagli utenti di qualsiasi zona del territorio e dai tanti studenti universitari che vi risiedono, la Biblioteca ha la capacitĂ di accogliere un vasto numero di studiosi ed interessati, mettendo a loro disposizione un notevole patrimonio bibliotecario.

«Gli adeguamenti realizzati ed adesso anche l’implementazione di nuove opere utili per gli utenti con difficoltĂ visive, è simbolo di crescente arricchimento della nostra cultura e dell’inclusione sociale per la quale costantemente ci adoperiamo per mezzo delle nostre competenze – spiega, con gli occhi pieni di commozione, l’assessora Petrusewicz e continua – spero che questa valida opportunitĂ faccia da input alla lettura, allo studio ed alla ricerca anche da parte di giovani ed anziani”. Parole di ringraziamento di apprendono anche dal sindaco, Marcello Manna: «il cittadino è il focus della nostra azione politica, risuona come il motto di questi nostri cinque anni di intensa attivitĂ . Il cittadino viene risposto al centro del nostro operato anche e soprattutto attraverso l’inclusione sociale a diversi livelli, dalle difficoltĂ economiche che ostacolano le possibilitĂ di acquisto di libri e strumenti utili alla crescita culturale, alle difficoltĂ sensitive legate alla vista. A nessuno è negato il diritto alla propria crescita personale e anche questa lodevole iniziativa ne è testimonianza. Le nostre culle della cultura – si riferisce alle biblioteche – diventeranno il fiore all’occhiello di una cittĂ sede di uno dei maggiori poli universitari italiani».