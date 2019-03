Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo di Saporito. Code in entrambe le direzioni

RENDE – Incidente, senza nessuna conseguenza, questa mattina a Rende esattamente sulla statale 107 all’altezza dello svincolo per Saporito. Nessun ferito ma solo disagi al traffico e lunghe code sulla statale in entrambe le direzioni anche a causa dei lavori per la realizzazione della rotonda nei pressi dello Stadio Lorenzon (da ieri è stato chiuso anche lo svincolo di Rende per chi proviene da Paola). Sul posto agenti della municipale di Rende per la gestione del traffico e personale dell’Aci per la rimozione dell’auto sbandata forse a causa del manto stradale bagnato.Â