Lite nei pressi di un locale a Rende, giovane ferito

RENDE (CS) – Aggressione all’alba nel quartiere Quattromiglia di Rende. Questa mattina alle 5:51 i carabinieri hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere un 24enne ferito verosimilmente con un’arma da taglio. Il ragazzo si trovava nei pressi di un locale che vende kebab in via Marconi quando sembrerebbe avere avuto una colluttazione con persone al momento non identificate. E. I., residente a Rose, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cosenza dopo aver riportato ferite inflitte con dei fendenti al volto e al braccio destro, mentre lamentava forti dolori alla testa. I militari intervenuti sul posto indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.