Rende, ristrutturazione in corso per la sala del Consiglio comunale

Lavori per 81 mila euro. Manna: “Situazione non più tollerabile. Adesso consegniamo alla città una sala consiliare efficiente”

RENDE (CS) – Con un investimento di circa 81 mila euro, la sala consiliare di Piazza Matteotti a Rende, dovrebbe ritornare ai suoi splendori. Ben quarantacinque intense giornate di attivitĂ , sin da oggi, per ammodernare e, soprattutto, rendere funzionante il luogo deputato allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale di altre attivitĂ istituzionali. “Sedere tra quei banchi è stato come esporsi alle intemperie: sala gelida in freddo in inverno ed eccessivamente calda in estate, specifica Pino Munno – assessore ai Lavori Pubblici – intervenire in maniera completa, dopo vari rattoppi, era assolutamente necessario, anche perchĂ© nessuno degli impianti era piĂą perfettamente funzionante”. A seguito di alcuni mesi di verifiche e di progettazione, sono stati programmati i lavori di ristrutturazione, scegliendo di rinnovare la sala anche con alcuni interventi aggiuntivi. Sia l’impianto audio che l’impianto di climatizzazione risultavano deteriorati per usura. Si provvederĂ , quindi, al loro adeguamento anche perchĂ© il gas da utilizzarsi, è fuori commercio perchĂ© pericoloso. L’intera sala sarĂ interessata da lavori di efficientamento energetico. La pavimentazione sarĂ rifatta ex novo. Nella fase successiva dei lavori, saranno sterilizzate le varie sedute e sarĂ rimossa la moquette. Nel rispetto delle norme, saranno rimesse in funzione le scale per i diversamente abili e, sempre, con lo sguardo proteso verso l’abbattimento delle barriere architettoniche, saranno installati dei nuovi e agevoli posti a sedere per disabili ed anziani. “Finalmente la nostra cittĂ avrĂ un luogo funzionale e consono”, spiega Mauro Rausa presidente del Consiglio Comunale, nonchĂ© responsabile della sala. Immenso compiacimento per l’intera giunta come dichiara il sindaco di Rende, Marcello Manna: “Gli interventi erano assolutamente urgenti e non piĂą prorogabili. Siamo soddisfatti di poter consegnare l’opera alla cittĂ e nel piĂą breve tempo possibile, soprattutto. L’impresa ha giĂ dimostrato estrema professionalitĂ occupandosi della struttura sede della Protezione Civile. Entro quarantacinque giorni si completerĂ tutto”. Intanto, si è giĂ provveduto ad individuare la sala che, temporaneamente, ospiterĂ la prossima riunione di assise. “Avrei fatto ritorno, con molto piacere, al Castello al Centro Storico, ma siamo impossibilitati poichĂ© ci sono anche lì dei lavori. Dunque, credo che il prossimo consiglio comunale si terrĂ nella struttura comunale del Museo del Presente. Sala ampia e capiente, dotata di tutto il necessario per il consueto svolgimento delle operazioni”, precisa Rausa.Â