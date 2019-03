Metro, Rende si rifiuta di allestire il cantiere (VIDEO)

Il sindaco Marcello Manna chiede un tavolo tecnico – amministrativo per cercare una soluzione alternativa alla metrotranvia Cosenza – Rende – UniversitĂ della Calabria

RENDE (CS) – L’idea della metro nasce nel 1985. I Comune di Rende e Cosenza accolgono con entusiasmo il progetto nel 1998. Oggi però qualcosa è cambiato. Questa mattina, a conclusione dell’evento “Metropolitana Fantasma” organizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Pitagora a Rende, nell’ambito del progetto “A Scuola di OpenCoesione”, il sindaco Marcello Manna ha chiarito le proprie perplessitĂ sulla realizzazione della Metrotranvia dell’area urbana. “La nostra cittĂ – ha affermato il primo cittadino di Rende – non intende affatto aprire cantieri che potrebbero restare tali. Chiederò la convocazione di un tavolo tecnico-amministrativo-politico al presidente della Regione Calabria ed al Comune di Cosenza per decidere il da farsi”. Molte, difatti, le criticitĂ riscontrate sin da quando è stato abbracciato il progetto: “L’iter era giĂ stato avviato, abbiamo trovato una gara giĂ espletata – lamenta Manna – le cittĂ calabresi e la regione tutta hanno bisogno di un sostegno concreto che non può scaturire da cantieri di lavoro che tardano ad avviarsi, i tempi sono altamente determinanti”.

Il primo cittadino argomenta sulla possibilità che l’opera che è in progetto, venga ripensata e che, soprattutto, vengano rintracciate delle soluzioni alternative: “Il Comune di Rende è già all’opera, cercare altre soluzioni opportunità , appare necessario. Sicuramente bisogna fare in modo che il finanziamento intercettato non vada perduto, ne abbiamo vitale bisogno. Ma abbiamo altrettanta necessità di strutture per la mobilità e la ridefinizione del concetto della stessa – continua – ritengo sia necessario chiedere una rimodulazione della sovvenzione, in previsione anche della realizzazione di collegamenti adeguati in tutta la nostra regione, indispensabili. Considerazioni, quelle esposte stamani, che inducono a pensare ad una nuova progettazione: “Può e deve prendere il via una nuova fase per la Metropolitana”, chiosa Manna.

“Lo studio di fattibilitĂ della metropolitana leggera – ricorda Manna – risale al 2008. L’approvazione del progetto definitivo avviene nel 2010. Per due volte la gara va deserta, al terzo tentativo di cercare un’azienda che si proponga per eseguire i lavori partecipa una sola ditta. Alla luce di queste tempistiche sono evidenti i ritardi della Regione Calabria. I Comuni di Rende e Cosenza intervengono quando ormai la gara d’appalto era giĂ stata espletata. Nonostante le perplessitĂ siamo andati avanti”. Poi spiega che se Cosenza è nel caos dopo la chiusura di Viale Parco, a Rende la situazione sarebbe peggiore. “Il percorso – dichiara il sindaco di Rende Marcello Manna – interessa le due arterie principali della cittĂ . Ad oggi manca un interlocutore, la Regione Calabria, che è l’ente promotore del progetto. Abbiamo ultimato l’iter amministrativo sottoscrivendo con Comune di Cosenza, Regione e Provincia un accordo di programma. Oggi mi pongo un problema:

