Calabra Maceri chiude i cancelli, in strada i rifiuti indifferenziati dell’intera provincia di Cosenza

Emergenza alle porte, Calabria Maceri nega qualsiasi tipo di ‘favore’ ai Comuni impedendo ai camion di conferire in contrada Lecco e minacciando gravi conseguenze igienico sanitarie per l’area urbana e la provincia cosentina

COSENZA – Nessuna soluzione all’orizzonte per smaltire la spazzatura della provincia di Cosenza.¬†A partire dal 1¬į gennaio tutti i Comuni sarebbero dovuti subentrare al posto della Regione nei contratti. Ci√≤ non √® avvenuto per una serie di ritardi nelle pratiche istitutive dell’Ato (assemblea che raggruppa i 150 comuni cosentini) e una normativa, quella della legge regionale n. 14 del 2014, che ancora non √® stata recepita dalle amministrazioni. Ad aggravare la situazione √® Calabra Maceri, che sino al 31 dicembre era autorizzata ad accogliere tutti i rifiuti indifferenziati della provincia, che non intende ‘tamponare’ la situazione se non ha certezza di essere retribuita. Presa di posizione dettata dai circa 640 milioni di euro di debiti maturati dai Comuni calabresi nei confronti della Regione nel settore rifiuti. Uno dei titolari, Crescenzo Pellegrino, lo ha spiegato in maniera chiara intervenendo ieri pomeriggio nella riunione dei sindaci della provincia di Cosenza al Teatro Rendano. “A che titolo mi porto la spazzatura in casa senza un contratto? Quando li porto in discarica o nel termovalorizzatore poi devo pagare io, – tuona Attilio Pellegrino – prima li trattavo, li trasportavo e basta. Era la Regione a liquidare direttamente lo smaltimento. Chi mi garantisce che verr√≤ retribuito dai Comuni?”.

Per questo motivo stamattina i camion del ‘tal quale’ hanno trovato i cancelli chiusi in contrada Lecco. Solo carta, multimateriale, vetro e organi vengono accettati da Calabra Maceri. Ancor pi√Ļ drammatica la condizione della discarica privata della provincia, la Mi.Ga. di Celico dell’ex patron del Crotone Calcio Raffaele Vrenna, cui contratto con la Regione √® solo un ‘fantasma’ visto che non √® mai stato registrato. A rischio √® l’incolumit√† dell’intero territorio che a breve potrebbe piombare in una vera e propria emergenza igienico sanitaria. Grande preoccupazione √® stata espressa infatti dai sindaci e rappresentanti dei Comuni di Scalea, Acri, Villapiana, Rogliano, Piane Crati, Grimaldi, Trebisacce, Mendicino, Cetraro, Cerisano e Montalto Uffugo. Particolare la situazione del sindaco di Malito che dopo aver ricevuto dalla Regione Calabria la nota ufficiale per il subentro il 27 dicembre in due giorni ha convocato un Consiglio comunale e firmato il contratto. “Nonostante ci√≤ – ha spiegato il sindaco Francesco Mario De Rosa – la societ√† Presila Cosentina Spa non mi ha ritirato l’indifferenziato perch√© Calabra Maceri non li avrebbe fatti conferire nel loro impianto”.

Un dato di fatto che √® stato percepito da alcuni amministratori come un ricatto da parte dell’azienda della famiglia Pellegrino che, per i pi√Ļ maliziosi, in questo modo costringerebbe i Comuni a stipulare direttamente i contratti (per i quali per√≤ serve indire gara d’appalto) con Calabra Maceri attraverso ordinanze contingibili e urgenti. Dubbio che Attilio Pellegrino ha tentato di dirimere, rispondendo anche al rappresentante del Comune di Cosenza, vicepresidente Ato Cosenza, Vincenzo Granata che ha affermato che “Calabra Maceri per qualche giorno pu√≤ continuare ad accogliere l’indifferenziato”. “Noi – ha chiarito Pellegrino – se ci sono tutti questi problemi preferiamo non lavorare, non abbiamo nessun obbligo nell’accettare i rifiuti solidi urbani”.¬†Il presidente dell’Ato rifiuti Marcello Manna ha tentato di rassicurare i 76 sindaci presenti rendendo nota la disponibilit√† del governatore della Regione Calabria Mario Oliverio (attualmente ristretto a San Giovanni in Fiore con obbligo di dimora a seguito della misura cautelare scattata nelle scorse settimane) ad emanare nelle prossime ore un provvedimento che rimedi al caos creatosi. La soluzione ideale per i sindaci, emersa dall’assemblea di ieri, sarebbe quella di prorogare i termini del subentro dei Comuni alla Regione in modo che possano essere indette le gare d’appalto e individuati nella provincia le discariche in cui sversare o il luogo in cui allestire un eventuale inceneritore.

Cassano e Scala Coeli sono due dei Comuni in cui si trovano le discariche che l’Ato vorrebbe usare per smaltire l’indifferenziato della provincia. I loro sindaci per√≤ sembrerebbero totalmente disinteressati alla questione. Lo dimostra la loro assenza all’assemblea alla quale invece ha partecipato il commissario di Corigliano Rossano Bagnato, Comune in cui √® presente la discarica di Bucita che rappresenta un altro dei candidati ‘scesi in campo’ per risolvere l’emergenza igienico sanitaria dell’intera provincia. Un’idea che ha gi√† sollevato lo scetticismo della cittadinanza che il prossimo 12 gennaio protester√† con un sit in nei pressi della discarica affinch√© la Regione non autorizzi come gi√† annunciato, a conferire tutti i Comuni cosentini dal 2019 al 2039. Intanto a Cosenza questa sera i cittadini, nei loro mastelli, consegneranno il ‘residuo’. Non si esclude per√≤ che se nelle prossime ore Oliverio non disporr√† alcun provvedimento alternativo gi√† da domani le strade della citt√† potrebbero essere invase dai sacchetti che Ecologia Oggi non pu√≤ ritirare in assenza di un luogo in cui conferire.

In foto: Cosenza, via Nicola Serra durante l’emergenza rifiuti del 2014