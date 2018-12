“I grandi gialli del calcio” raccontano la vicenda di Bergamini (Foto)

VeritĂ per Denis…Giustizia per Denis! Oggi Bergamini può “raccontare” la veritĂ che per troppo tempo è rimasta nell’ombra, offuscata dalle archiviazioni frettolose, offuscata dalla leggerezza delle indagini che hanno minato la dignitĂ di quell’amore per la vita e per il calcio che l’ex centrocampista del Cosenza aveva

RENDE (CS) – Oggi Denis inizia a raccontare un’altra pagina, quella della richiesta di giustizia. In questi 29 lunghi anni, in tanti, non hanno mai creduto a ciò che la mano assassina cercò di veicolare: suicidio. Come poteva un giovane 27enne con una promettente carriera calcistica dire addio ai suoi sogni, ai suoi affetti?

«Ho guidato camion simili: se una persona finisce sotto quelle ruote ed è trascinata per decine di metri, diventa poltiglia. Ed ora dovrei credere al suicidio dopo aver visto il corpo intatto del mio Denis? I vestiti senza strappi, le scarpe di camoscio come nuove? Non è andata così – grida addolorato il padre di Denis-. Fino a quando avrò forza combatterò quella che è una vergogna» (dal libro “I Grandi Gialli del Calcio” a cura del giornalista Francesco Ceniti)

E per Denis, per questo grido di verità e giustizia, giunge a Cosenza anche lo spettacolo “I Grandi Gialli del Calcio”, dall’omonimo libro scritto e curato dal giornalista Francesco Ceniti (di origini calabresi) e presentato da La Gazzetta dello Sport, in cui racconta ed esamina 12 misteri che ruotano intorno al mondo del pallone, 12 inchieste sportive che si intrecciano con la cronaca nera tra cui la morte di Gigi Meroni per mano del suo più grande tifoso; la viola maledetta di Carlo Mazzone degli anni ’60 e la magica Roma del mago Herrera tristemente legate anche alle morti di Bruno Beatrice e Giuliano Taccola; l’incendio che rese un inferno il paradiso rossoblù dello stadio Ballarin l’anno della promozione in serie B della Sambenedettese; Erasmo Iacovone bomber indiscusso del Taranto scomparso tragicamente a due passi dalla A; la storia, non ancora chiusa, di Denis Bergamini.

Lo spettacolo teatrale portato in scena dagli attori Martina Galletta e Sebastiano Gavasso (compagnia Loft Theatre Roma ) conclude proprio con la storia di Denis, “di un numero otto che suo malgrado diviene protagonista di un Otello moderno, a parti invertite, fatto di gelosie, possessioni, silenzi, onorabilità e onore, amore e odio, Maserati bianche, camion rossi e lupi rossoblù, in una Cosenza vittima e carnefice di se stessa che chiede e pretende verità e giustizia per Denis Bergamini”.

La Kermesse teatrale che ha unito imprenditoria, cultura, arte e sociale, organizzato da Luigi Le Piane, è stata accolta ed ospitata dalla concessionaria Volkswagen Chiappetta, attenta a questo tipo di manifestazioni, che ha deciso di devolvere il ricavato in beneficenza all’AIL, Onlus, l’associazione italiana contro leucemie.

Ospiti della serata, presentata magistralmente da Antonello Lombardo, la sorella di Denis, Donata Bergamini, l’autore del libro, il giornalista Francesco Ceniti, Ornella Nucci presidente Ail e Alessia Fratto, giovane promessa della musica italiana autrice del brano “Verità per Denis”. Presente anche l’associazione “Verità per Denis”

DONATA BERGAMINI E LA VERITA’ RITROVATA. ADESSO AVANTI PER CHIEDERE GIUSTIZIA

«Voglio Ringraziare l’associazione VeritĂ per Denis, Francesco Ceniti per aver portato nel suo libro la storia di Denis e Alessia Fratto – parla Donata Bergamini rivolgendosi alla platea (presenti 300 persone, ndc), attenta e solidale – E’ una storia molto combattuta; in prima linea era partito papĂ quando ancora tutto era nel silenzio totale. Poi papĂ mi ha passato la staffetta. Dall’Emilia Romagna quando sentivi parlare della Calabria in quegli anni, tutti dicevano “non andare in Calabria non entrare in quella terra maledetta”. Io non faccio di tuta l’erba un fascio – sottolinea Donata – ho cercato di non interrompere i rapporti con la Calabria. Io capivo che per me nutrivano un grandissimo affetto, che erano dalla mia parte ma non riuscivano ad avvicinarsi. Per me è stata dura. Quando tutto sembrava fermo un ragazzo leggendo un libro fece un gruppo su Facebook e da qui è partito tutto.

Molte persone in Calabria non si avvicinavano – racconta ancora Donata quando nei primi periodi partiva dall’Emilia Romagna per giungere a Cosenza – ma venivano a trovare Denis nel mio paese. Arrivò addirittura un pullman con le donne del club rossoblĂą. Oggi non sono sola ma ho vicino una cittĂ intera. Sono fortunata per due cose continua Donata -: mio fratello si è sempre comportato bene sia sul campo che fuori dal campo. Questo mi ha permesso di avere una spinta in piĂą nell’affrontare determinate situazioni; Grazie alla storia di Denis ho dato una spinta a quelle famiglie che si sono chiuse nel loro dolore. Oggi vedere che ci sono altre sorelle, persone, che lottano per portare la veritĂ ai familiari mi fa sentire orgogliosa.

Per quanto riguarda Cosenza chi ha portato Denis in giro in Italia all’inizio furono solo i tifosi poi dal 2008 -2009 – 2010 abbiamo avuto al nostro fianco una cittĂ intera. Volevo ringraziarvi tutti per essere qui – conclude Donata-, per avere lottato insieme per quasi 30 anni per arrivare solo alla veritĂ perchĂ© tanti hanno infangato, insabbiato e raccontato bugie. Il 2018 si chiude con una veritĂ che non può essere cancellata: mio fratello è stato strangolato, soffocato e successivamente adagiato sull’asfalto. Il 2019 sarĂ un anno diverso, un anno di richiesta di giustizia e non di veritĂ perchĂ© dopo 29 anni la verità è arrivata»

CENITI E IL CALCIO: LE STORIE DIMENTICATE

Lombardo ha poi chiamato sul palco il giornalista Ceniti, l’autore del libro da cui prende vita lo spettacolo teatrale. «Il libro trasportato in scena è un po’ un percorso della memoria. Il calcio è uno sport popolare ma anche storia recentissima, purtroppo è anche spesso dolore e cronaca nera. Ci sono alcune storie dimenticate negli anni. Quella di Denis Bergamini invece è rimasta forte ed è stata accompagnata dalla famiglia grazie ad una sensibilità che non è mai cessata in questa città , Cosenza. E questo certamente ha permesso che la figura di Bergamini non venisse cancellata dal tempo e che la famiglia non rimanesse da sola con il suo dolore. E la dimostrazione è che quando ci si unisce si può arrivare a risultati insperati come quello di fare aprire una inchiesta dopo quasi 30 anni e si spera di arrivare ad una verità che si sussurra a Cosenza ma che nelle aule di Tribunale è stata dirottata verso un’altra verità .

Nel libro ci sono anche altre storie, dimenticate, di dolore e che vanno ricordate nel rispetto di chi, magari, ha perso la vita andando allo stadio e pensando di vedere una partita di calcio; Altri calciatori che da leader alle curve sono diventati problemi per i presidenti che hanno fatto di tutto per cancellarne la memoria. Spero di tornare presto a Cosenza presto e da Cosenza a Castrovillari per avere nuove notizie dalla Procura

L’AIL IN CALABRIA, FIORE ALL’OCCHIELLO

Prima di cedere il passo allo spettacolo teatrale Antonello Lombardo chiama a testimoniare il presidente dell’Ail Ornella Nucci: «la sezione di Cosenza supporta in tutte le attività il reparto di ematologia dell’Annunziata; Sostiene i pazienti affetti da patologie ematologiche. Il riconoscimento più bello per noi stasera e ringrazio la famiglia Chiappetta, la nostra cartina di tornasole è il riconoscimento della gente. Quando possiamo dire dove spendiamo i soldi recuperati nelle piazze con le varie iniziative; Quando sentiamo il calore della gente come stasera con l’iniziativa spontanea della famiglia Chiappetta.

L’importante è essere accanto al paziente, in reparto il paziente è sempre al centro; trovare le persone quando arrivano o mettere a disposizione una casa in cui alloggiare nel momento in cui fa la terapia. Oppure avere realizzato un laboratorio importante che oggi ha ottenuto un riconoscimento importante per il sud Italia superando un difficile controllo di qualitĂ e ottenendo la certificazione Eric per lo stato mutazionale delle immunoglobuline per i pazienti affetti da leucemia linfatica cronica. Siamo l’unico centro in Calabria – continua la Nucci – e con Bari, gli unici al sud, e tra i 15 centri in Italia che effettuano l’esame.

Spesso non è difficile raggiungere il risultato, ma è difficile mantenerlo. Il risultato possiamo mantenerlo se abbiamo la vicinanza della gente e se i cosentini iniziano a pensare che l’Ail è anche un po’di ognuno di noi. Questa è la meta che ci prefiggiamo e non potremmo farlo se non avessimo un centro che cura in maniera adeguata queste patologie come quello ospedaliero con medici come Massimo Gentile

E Massimo Gentile risponde alla domanda di Lombardo a proposito della professione medica, una missione da sempre ma oggi diventata difficile da portare avanti: «Sicuramente non viviamo un periodo eccezionale della sanità in Italia però sicuramente il nostro impegno in questi settori è il massimo. Ringrazio la famiglia Chiappetta e l’autore del libro che ci aiutate in questa battaglia quotidiana. Ringrazio il presidente Nucci perché l’ematologia a Cosenza ha una storia di 13 anni ma la fondazione l’Ail, Amelia Scorza è nata poco dopo e i traguardi raggiunti da un punto di vista medico non ci sarebbero stati raggiungi se non ci fosse se non ci fosse l’Ail quotidianamente che ci permette di curare meglio l’accesso dei pazienti che quotidianamente accedono ai nostri ambulatori, day hospital e reparto.

Siamo riuscii in 13 anni a realizzare una realtà che non c’era grazie al dottore Morabito e poi a noi medici. Tutto questo non è stato facile realizzarlo e non è facile specialmente nella provincia di Cosenza con un numero elevato di pazienti e le risorse non sono eccezionali. Quindi avere un’associazione che ci permette di avere un laboratorio di eccellenza, amministrativi, volontari infermieri, case dove ospitare i pazienti e speriamo a breve di avere anche una assistenza domiciliare con la speranza di migliorare sempre di più quella che è l’accesso alle cure dei pazienti.

LA STORIA DI DENIS

La nuda coscienza rivestita da una verità disarmante accompagna ogni singola parola, movimento, dei due attori che catturano l’attenzione del pubblico rimasto in doveroso silenzio per circa un’ora. Un palco spoglio come ad accogliere la grandezza del mistero che avvolgono le storie e nello stesso tempo il dolore soffocato di una giustizia non resa. Testimoni su quel palco dodici foto, dodici calciatori che raccontano “il calcio come cartina tornasole delle contraddizioni, dei problemi, degli entusiasmi, dei sogni e degli incubi della società e della cronaca italiana. Uno spettacolo sul calcio che va al di là del calcio, uno spettacolo sul tifo che va al di là del tifo: uno spettacolo di cronaca e denuncia”.

“Piove, poco ma piove…c’è un camion… fermo…e davanti a questo camion c’è qualcosa…disteso…sembra un cane….no, non è un cane è un uomo un cadavere, il mio…..”…il rumore della pioggia scrosciante, una voce “si racconta”….è Denis che si racconta, che racconta: lui, il giovane campione immortalato nella foto al centro del sipario, un guizzo di colore su un manto nero come a voler testimoniare la voglia di gridare che amava la vita e voleva vivere. I due attori narrano le ore antecedenti alla morte, la notizia appresa dal padre, la corsa disperata.

“Oh mio Dio, si chiama Denis, Denis Bergamini…si è tuffato sotto il camion, si è suicidato!” L’attrice interpreta l’ex fidanzata del calciatore, nei momenti successivi la morte. “Io sono la sua fidanzata. La sua fidanzata quasi ufficiale”….”Commissario io non ho fatto niente, si è buttato sotto il camion”…”Vi ho detto tutto quello che sapevo, lo giuro, lo giuro!”

Il gioco di luci, come lampi nella notte; lo scrosciare dell’acqua e quelle voci miste a paura, terrore, rassegnazione, morte, accompagnano il pubblico nel racconto di una storia conosciuta perchĂ© salita agli onori della cronaca, che viene “rivista” e “riascoltata” in altra chiave e vissuta non da spettatore ma da protagonista, come se ci fosse Denis lì accanto, a raccontare come andò quel terribile 18 novembre 1989….

“Sulla statale Ionica al chilometro 401 alle 19.30 di sabato 18 novembre 1989 viene ritrovato sull’asfalto il cadavere di Denis Bergamini. E’ in posizione prona ha la testa rivolta verso il centro della carreggiata, e i piedi verso il guardrail…Le scarpe hanno le suole pulite e l’orologio da polso funziona ancora. E’ steso davanti ad un grosso autocarro che trasportava 130 quintali di mandarini, un Fiat Iveco rosso. Il corpo di Denis è in una grande pozza di sangue su cui non c’è alcuna impronta, né di scarpe, né di pneumatici. E’ come se la ruota destra del camion avesse schiacciato Denis senza mai scavalcarlo, come se si fosse gettato sopra il suo corpo per poi tornare indietro. Alle spalle del camion c’è l’auto di Bergamini una Maserati bianca”

I due attori portano in scena un momento di riflessione allo spettatore, aprono una porta sull’attivitĂ investigativa con le cinque fasi dell’investimento tipo, nessuna presente sul corpo di Bergamini: l’urto, il veicolo a contatto con il corpo e la frattura delle ossa; la proiezione al corpo con lesioni da caduta; la propulsione con lesioni da strisciamento sulla superficie; l’atteggiamento del corpo con lesioni viscero – scheletriche o da pneumatici; il trascinamento escoriazioni e lacero contusioni cutanee.  … Ma nessuna di queste cinque fasi verranno mai riscontrate sul corpo dell’ex centrocampista…

“Scusate, ma quindi era già morto quando era steso sull’asfalto”! “Schiacciato …schiacciato dal concetto che darti un bacio prima del matrimonio faccia di te una puttana”… “Gettato a terra, soffocato, suicidato, insultato”…”l’offesa deve essere lavata”

Lo spettacolo, un momento forte, catartico, termina con un dialogo tra Denis e la sua ex che gli chiede di sposarla ma lui ha voglia di vincere e di sfondare nel suo calcio, con i suoi compagni ….lui aveva voglia di vivere….. “I. – Ti piace Cosenza? Lo sai che questa città è nata da un tradimento? D. – …ho dato la mia parola al Cosenza, resto qua. I. – Ma tu cosa vuoi?!

D. – Niente. Prendo quello che viene. Non ho niente in particolare da chiedere. Mi piace…Mi piace vivere”...

DENIS E LA PARTITA DELLA VITA. DONATA: «LA VERITA’ E’ ARRIVATA»

Per anni Denis e la sua morte hanno giocato la partita della veritĂ che sembrava fosse persa. Ma al suo fianco ha avuto una squadra che l’ha sostenuto: prima il padre, poi la sorella Donata… i tifosi rossoblĂą. Tutti hanno giocato in campo la lunga partita della ricerca della veritĂ : il primo tempo finì con una archiviazione …un tragico incidente; nel ’92 l’autista del camion Iveco fu assolto dall’accusa di omicidio colposo; nel secondo tempo, il 2011 si riapre l’inchiesta per concorso in omicidio volontario grazie al memoriale dell’avvocato Gallerani. Indagata l’ex fidanzata Isabella Internò, sospettata di omicidio e l’autista del camion per falsa testimonianza. Ma giunge una seconda amara archiviazione nel 2014. Nel frattempo Donata Bergamini fu affiancata nella sua lotta dall’avvocato Fabio Anselmo, subentrato pochi giorni prima della richiesta di opposizione all’archiviazione del 2015; il legale chiese la possibilitĂ di riesumare il corpo perchè con le nuove tecnologie si poteva partire dalla prima veritĂ ma il Gip Grimaldi non lo ascoltò.

Ma la partita piĂą importante del calciatore rossoblĂą arriva ai tempi supplementari: In Procura, a Castrovillari c’è un cambio di guardia e il nuovo Procuratore, Eugenio Facciolla, vuole dare una risposta certa e definitiva alla famiglia. Donata e il legale, l’avvocato Anselmo, seguono la pista della riesumazione della salma. La Procura non perde tempo: la risposta giĂ era arrivata dai Ris nel 2012, confermando l’allora straziante ma ferma tesi del padre di Denis: Bergamini era giĂ morto, i suoi effetti personali, la catenina, le scarpe e l’orologio erano intatti.

Nel 2017 si riaprono le indagini; il GIP di Castrovillari dispone la riesumazione della salma per effettuare l’autopsia. L’esito non lascia dubbi: Bergamini sarebbe stato ucciso, con una sciarpa e poi gettato sotto il camion inscenando il suicidio. Il 29 novembre 2017, arriva la conferma dell’omicidio (morte per soffocamento)

E adesso gli stadi si affollano, gli striscioni si alzano e un unico coro si eleva: non piĂą veritĂ , ma giustizia per Denis. Donata in un post scrive a Denis, in un post su Facebook, il 23 giugno scorso per raccontargli del “suo” Cosenza, della “sua” squadra, della serie B e della grande famiglia che la cittĂ bruzia è diventata: “Dopo 28 anni il traguardo della verità è arrivato, ora siamo in attesa del traguardo della Giustizia. De” la nostra famiglia si è allargata alla grande in tutti questi anni. Siamo in tantissimi italiani e stranieri bergamini. Siamo qui tutti in attesa di quella giustizia con uno sguardo al passato e uno sguardo al futuro

Siamo tutti qui in attesa di questa giustizia che aprirà le porte ad ogni uno di noi per un futuro migliore perché la tua giustizia è anche la nostra ma soprattutto rappresenterà la credibilità dove la giustizia è più forte rispetto all’insabbiamento e all’omertà . Ciao Denis da tutti noi”.

E di Denis Bergamini Cosenza non si è mai dimenticata tra le tante attivitĂ ed eventi per ricordare il giovane campione. Sempre Donata in un post ringrazia la sua “grande famiglia”: “Finalmente qualcuno si sta accorgendo quanto sono importanti i tifosi e che non è vero che sono tutti delinquenti. 28 anni che sono sempre al mio fianco per chiedere giustizia e veritĂ , io per mio fratello e i tifosi per la loro bandiera. 28 anni di manifestazioni, comprese fiaccolate, commemorazioni ecc.. sempre presenti i tifosi cosentini insieme a civili e bambini con i loro cori, le loro bandiere umili e uniti anche davanti al tribunale per gridare giustizia. Grazie ragazzi non vi dimentichero’ mai e grazie anche alle varie tifoserie che hanno ricordato o ricordano mio fratello Denis chi con striscioni chi con una sosta sulla lapide. Fatti non parole”.