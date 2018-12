Squash, allo Scorpion di Rende vince la solidarietà

Questo fine settimana allo Scorpion di Rende si è disputato il torneo nazionale giovanile della Federazione italiana Giuoco Squash insieme al festival riservato alle nuove leve

RENDE (CS) – La manifestazione sponsorizzata dal Consorzio Patata della Sila ha avuto anche un risvolto solidale a favore del centro diurno per minori Il Melograno di Rende. Tutte le gare sono state dirette dal lavoro efficiente del giudice di gara Franco Raducci che ha coordinato un team di tecnici composto da Manuel Manconi, Anna D’ Alessandro e Camilla Di Napoli.

Nella categoria under 13 maschile,  la vittoria è andata a Vincenzo Caputo che in finale ha avuto la meglio su un ottimo Paolo Ferrami. Il terzo posto è stato invece conquistato da Lorenzo Oriolo su un coriaceo Giovambattista Manna. Nel tabellone under 15-19 femminile, l’ ha  spuntata Myrea Abramo per 3 set a 1 sull’ emergente Gemma Vercillo, al terzo posto si è piazzata Elena Vercillo vittoriosa per 3 set a 0 su SofiaElena Pacilli.

Nella categoria maschile under17-19 , terzo posto per Matteo Bisignano,  mentre in finale Federico Belvedere prevaleva per 3 set a 0 su Goffredo Scanga. Nella manifestazione festival hanno partecipato tre squadre di giovanissimi composta ognuna da 6 giocatori. Al termine della due giorni i piccoli squascisti, la maggior parte di essi alla loro prima esperienza in un torneo, si sono sfidati con tutte le loro energie ma senza sentire addosso la tensione della competizione, visto che il punteggio delle loro partite individuali sono confluite tutte in quello complessivo della propria squadra,  seguendo il motto decoubertiano in cui o si vince insieme o si perde insieme.

Al termine delle gare, il verdetto finale ha visto al terzo posto la squadra composta da: Flavia Miceli, Francesco ¬†Farinella, Gaia Macr√¨, Antonino Falcone e Francesco Aiello al secondo posto quella formata da:¬† Rita Ziccarelli, Ludovica Aiello, Riccardo Candelieri, Andrea Falcone e ¬†Vincenzo Tocci,¬† ed al 1¬į posto il team con: Martina Vadacchino, Valentina Sole, Federica Candelieri, Alessandro Narcisi e Rosanna Ferrato.

Pietro Tarasi, Presidente del consorzio la Patata della Sila alla cerimonia di premiazione distribuiva ad ogni partecipante oltre ad una medaglia anche un sacchetto di Patate della Sila, sottolineando che il binomio tra il loro prodotto e una società sportiva qual è la Squash Scorpion era assolutamente eccellente e che in futuro certamente verrà riproposto.

Prossimo impegno per i giocatori rendersi sarà la prossima settimana con lo stage con il maestro della squadra nazionale Tim Simpson.