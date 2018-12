Rende, sbanda e demolisce colonnina del gas (Foto)

Sul posto vigili del fuoco e operai specializzati Italgas. L’automobilista √® stato trasferito al Pronto soccorso dell’Annunziata. Sembra che le condizioni di salute non siano gravi

RENDE (CS) – Sbanda e finisce contro una colonnina del gas. E’ accaduto in via Alessandro Manzoni, la strada che collega Surdo e Marano Marchesato. L’automobilista, a bordo di una Lancia Y rossa, per cause in corso di accertamento avrebbe sbandato impattando contro la colonnina. La donna √® stata trasferita al pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rende e una squadra di tecnici specializzati Italgas per effettuare la riparazione dei tubi. Attualmente la strada √® momentaneamente interrotta al traffico veicolare e pedonale