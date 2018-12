Chippatura gratuita per i cani della provincia di Cosenza

Campagna gratuita di anagrafe canina iscrizione obbligatoria per legge

BISIGNANO (CS) – Continua l’impegno in favore degli animali: un tema non secondario e che concentra tanta sensibilità nella città di Bisignano. In piazza Collina Castello sabato 22 dicembre dalle 9.30 si terrà una giornata dedicata alla microchippatura, con la disponibilità e la collaborazione dell’Asp di Cosenza. Un impegno che permette di poter avanzare un’importante campagna gratuita di anagrafe canina, che coinvolga l’area del distretto di Cosenza e delle valli. Possono così partecipare alle operazioni di microchippatura quanti hanno un amico a quattro zampe dei comuni di: Bisignano, Acri, Luzzi, Cerzeto, Marano principato, Rota greca, San Pietro in Guarano, Lattarico, Montalto Uffugo, San Benedetto Ullano, Santa Sofia d’Epiro, Castiglione Cosentino, Rende, San Fili, San Vincenzo la costa, Castrolibero, Marano Marchesato, Rose, San Martino di finita, Torano Castello. Ricordiamo come l’iscrizione canina sia obbligatoria per legge. Per partecipare all’iniziativa bisogna prenotare al n. 0984 1636936.