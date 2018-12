Squash: argento a Zurigo per Tartarone, platino per Belvedere a Triggiano

La Squash Scorpion continua a collezionare successi e sale ancora sul podio con due punte di diamante a Zurigo e a Bari

RENDE (CS) – Il weekend dell’ Immacolata è stato denso di appuntamenti per la Squash Scorpion; il tecnico Salvatore Speranza ha accompagnato a Zurigo Cristina Tartarone e Goffredo Scanga per il torneo internazionale Super Series dello Swiss Junior Open. Scanga iscritto alla categoria under 17 maschile, in un tabellone da 64 giocatori, affrontava al primo turno l’ armeno Aleksandr Grigoryan, che batteva per 11-2, 11-3, 11-6. Nei sedicesimi al rendese veniva sbarrata la strada dalla testa di serie n. 3 del tabellone, l’ olandese Sebastiaan Hofman che con un combattuto match lo estrometteva dal tabellone principale. Scanga nei tabelloni di recupero perdeva contro lo svizzero Younes Hafez per 3 set a 2, rifacendosi contro il tedesco Sydney Rueger per 3 set a 1 conquistando la 29 posizione.

Nel tabellone femminile under 19 Cristina Tartarone esordiva contro la Svizzera Alina Poessl battendola per 3 set a 0; nel turno successivo rifilava un altro eloquente 3 a 0 alla francese Lea Barbeau. L’italiana proseguiva il suo cammino come un tritasassi, infatti anche alla spagnola Sofia Mateos elargiva un sonoro 3 a 0. In semifinale trovava di fronte la svedese Sara MĂĄnberg ed anche questo match terminava per 3 set a 0 per l’agguerrita italiana. In finale l’incontro che la vedeva contrapposta alla n. 1 del tabellone, la svizzera Ambre Allinckx, non era per nulla facile, nonostante tutto Tartarone dava spettacolo in tutti i 3 game ma usciva sconfitta a testa alta, conquistando uno splendido argento.

In concomitanza, al centro sportivo Kendro di Triggiano (BA) si è disputato il torneo nazionale giovanile platino della Federazione italiana Giuoco Squash, la Squash Scorpion, guidata dal presidente Belvedere e dal tecnico Manuel Manconi, era presente con ben 15 giocatori.

Nella categoria festival under 13 la spuntava il rendese Carmine Chiappetta, mentre il tabellone under 19 ha visto il quinto posto di Matteo Bisignano sul barese Dario Triggiano per 3 set a 1, mentre nella finale per il terzo posto Andrea Pisano perdeva al quinto game contro il barese Antonio Pastoressa. Nella finalissima, bellissima prestazione di Federico Belvedere che dopo essere partito piano contro il veneto Geremia Bicego, cedendo 6-11, 6-11, riusciva in rimonta a far sua la partita ed il torneo infliggendo al suo avversario un secco 11-9, 11-4, 11-6.

Prossimo impegno agonistico la prossima settimana a Riccione per Cristina Tartarone iscritta al torneo internazionale PSA M5.