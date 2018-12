“Ripartiamo dall’assemblea”: studenti solidali con Gerardo

Si è discusso di violenza, multiculturalitĂ , sicurezza e sape re. Prossimo step la condivisione presso la sede Cgil ponte coperto per lanciare un progetto di vivibilitĂ

RENDE (CS) – Questa mattina, noi studenti dell’UniversitĂ della Calabria ci siamo riuniti in assemblea, esprimendo la nostra solidarietĂ incondizionata al nostro collega Gerardo, decidendo di metterci la faccia e di non girarci dall’altra parte. Durante il dibattito sono state esposte varie criticitĂ , inerenti sia al Campus sia all’intera area urbana, ma anche tante idee di socialitĂ e condivisione. Abbiamo discusso di violenza, multiculturalitĂ , sicurezza e sapere. Numerosi sono stati gli interventi dei presenti che hanno analizzato il concetto di violenza e proposto delle soluzioni affinchĂ© l’Unical, gli studenti e l’intera collettivitĂ , possano continuare a crescere e condividere i nostri spazi, sdoganando la solita retorica istituzionale di militarizzazione securitaria.

Non accettiamo che il nostro Campus continui ad essere una mera azienda, completamente scollegata dal resto della cittadinanza e della societĂ . Proprio per questo motivo non lasciamo cadere nel vuoto le numerose proposte lanciate nella mattinata. Ci ritroveremo domani, alle 16 e 30 presso la sede della Cgil, ponte coperto, per costruire insieme un secondo momento di condivisione e lanciare un progetto coeso di vivibilitĂ e crescita per tutta la comunitĂ universitaria.