Rende pronta per le elezioni, tra le ‘presunte’ 20 liste e i 10 aspiranti sindaci spunta l’IdM

L’Italia del Meridione movimento capeggiato dal consigliere regionale Orlandino Greco ha presentato oggi a Rende il proprio progetto politico

RENDE (CS) – “Pregna di lungimiranza e progettualitĂ “sostenibile”, – scrive in una nota IdM Rende – la conferenza stampa di presentazione del circolo Italia del Meridione (IdM), Rende, in vista delle prossime Amministrative 2019. IdM, Movimento capeggiato dal Consigliere Regionale Orlandino Greco, continua a crescere e ad imporsi come forza politica. La giornalista Fabrizia Arcuri ha sottolineato quanto sia divenuto cospicuo il numero di tesserati che registra e che fa segnare una continua crescita grazie all’adesione di molti cittadini e diversi rappresentanti istituzionali, quali Sindaci e Consiglieri Comunali che hanno operato tra le cinque province calabresi. In vista delle prossime amministrative Rendesi, pare risultino giĂ 20 liste e 8/10 candidati a Sindaco in corsa. Nomi giĂ noti per essersi distinti nell’impegno politico e nella lotta per una “politica” atta a preservare i diritti dei cittadini e rispettare il vincolo del Bene Comune, hanno presentato il circolo IDM della cittadina nella Conferenza Stampa tenutasi oggi 1 dicembre presso l’Hotel San Francesco, Rende. Alla Conferenza hanno preso parte, Raffaele Papa segretario Provinciale che ha sottolineato come IdM si propone di non restare fissi su un’ ideologia ma di trasformare l’ideologia in azione, al fine di dare soluzioni concrete e servizi non slogan. Eugenio Trombino, segretario cittadino Rende, ha portato i ringraziamenti a coloro che si stanno avvicinando al gruppo IdM di Rende dove vige il lavoro di squadra.

Ha sottolineato l’attenta selezione che si sta operando nella scelta della classe dirigente in termini di qualitĂ , professionalitĂ , programmazione e progettualitĂ . Ha inoltre ringraziato Francesco Volpentesta per il suo impegno attivo all’interno di IdM, giĂ noto al Comune di Rende per essere stato il piĂą giovane ex consigliere comunale distintosi per le sue spiccate capacitĂ relazionali ed amministrative. Fiore all’occhiello di una Conferenza Stampa che ha tenuto sempre desto l’interesse dei presenti, l’ingresso nel partito Italia del Meridione di Emilio De Bartolo, ex Assessore comunale e giĂ Vicesindaco di Rende, candidatosi alle Regionali per ben tre volte. Emilio De Bartolo che, sceglie IdM per la capacitĂ di riaccendere la passione e l’impegno civile, decide di ripartire con una scelta consapevole impegnandosi a radicare, sempre piĂą, il gruppo su Rende. Lo stesso, conferma che ad oggi non ci sono orientamenti preconfezionati o decisioni giĂ prese. I tre rappresentanti di IdM Rende, Eugenio Trombino, Emilio De Bartolo e Francesco Volpentesta si sono “presentati” ai tanti militanti e simpatizzanti del Movimento, ed alla stampa, al fine dare inizio ad una vera e propria discussione con le altre forze politiche presenti anche alla conferenza. Le conclusioni sono state affidate ad Orlandino Greco che ha fatto i Suoi ringraziamenti a tutti i partecipanti ed a tutti coloro che stanno sostenendo il partito.

L’Onorevole Orlandino Greco ha riconosciuto Francesco Volpentesta come elemento trainante su Rende ed ha confermato il riscontro di una continua crescita di tesserati, riferendo che in IdM c’è voglia di fare politica con passione, attraverso una competenza politica che salvi dalla demagogia e dal populismo, attraverso il ritorno alla partecipazione politica, alla vita politica. In IdM non si prendono posizione ed orientamenti di destra o sinistra, ma ci si orienta verso il Bene per il proprio territorio. L’ideale del legame al territorio diventa la vera forza trainante. IdM vuole essere la voglia di rifare politica basti pensare ad IdM giovani che, studia ed elabora progetti e documenti, costantemente. Il legame non si instaura verso il leader ma, si sposa un’Idea. Orlandino Greco riferisce di un partito che vede sedi IdM ovunque nel Meridione ed addirittura in Argentina, Australia, Brasile, Svizzera, dunque non solo una realtĂ di Calabria. Concludendo, l’ On. Greco, sottolinea che, IdM, non intende instaurare un federalismo differenziato tipico dei partiti centralisti che hanno massacrato i territori fino ad oggi. IdM è un Movimento aggregante non aggregato, ecco perchĂ© si hanno le carte in regola, l’idea e gli uomini giusti per poter riuscire nell’intento di affermare una nuova politica che sia volta al bene della propria terra”.