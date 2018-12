Rende pattugliata dai carabinieri, 12 patenti ritirate e 5 denunce per una rissa dal kebabbaro

Multati due mendicanti ai semafori, mentre un imprenditore è stato arrestato per aver manomesso l’impianto di rifornimento gas per autovetture

RENDE (CS) – Prevenzione e repressione a Rende attraverso i controlli dei carabinieri sul territorio. Nei giorni scorsi sono state 23 le persone denunciate per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti, detenzione di armi, danneggiamenti, disturbo della quiete pubblica, lesioni personali e due le persone arrestate. Quattro invece i soggetti segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti e 12 le patenti di guida ritirate, mentre due mendicanti che chiedevano l’elemosina ai semafori sono stati sanzionati in quanto accusati di creare pericolo alla circolazione stradale.

Un 43enne cosentino è stato arrestato dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Rende per furto ed attentato alla sicurezza degli impianti gas. L’uomo, titolare di un distributore di carburanti a Montalto Uffugo attraverso un by-pass al contatore manometteva l’impianto di erogazione del gas alterando i reali consumi e pregiudicando le condizioni di sicurezza dell’impianto. L’arrestato, al termine delle formalitĂ di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Sono stati invece denunciati in stato di libertà per danneggiamenti cinque ragazzi cosentini. Si tratta di un 29enne, un 23enne, un 33enne, un 28enne e un 27enne i quali a seguito di una lite con il titolare di una kebaberia di Rende hanno vandalizzato gli arredi del locale. Un 35enne cosentino è stato a sua volta denunciato a piede libero per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale poiché, gravato appunto dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, al momento del controllo non si trovava all’interno della propria abitazione.

Un 19enne di Cassano allo Jonio è stato denunciato per disturbo al riposo delle persone dopo aver organizzato una festa privata nella zona universitaria diffondendo musica ad alto volume fino a tarda notte. Deferiti invece per detenzione illegale di armi un 37enne e un 68enne cosentini a carico dei quali sono stati approfonditi i controlli attraverso perquisizione domiciliare dopo aver rinvenuto 3 grammi di marijuana sul veicolo nel quale viaggiavano. Nell’abitazione dei due sono stati infatti trovati un fucile da caccia, 16 proiettili per pistole di vario calibro e 124 cartucce calibro 12.

Per guida senza patente è stato denunciato un 56enne di Cosenza, fermato mentre era alla guida della propria autovettura nonostante la patente gli fosse stata revocata. Un 48enne cosentino dopo aver aggredito un 71enne vicino di casa a seguito di una lite scaturita per futili motivi è stato accusato di lesioni personali. La vittima dell’aggressione è stata ricoverata con una prognosi di 20 giorni a causa delle ferite riportate.Â

Il secondo arresto riguarda un 61enne di Rende al quale su Ordine dell’Autorità Giudiziaria è stato notificato l’Ordine di Espiazione Pena di mesi 3, emesso dal Tribunale di Cosenza, per il reato di violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale. Reato commesso a Zumpano nel 2011. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

USO DI ALCOOL E DROGA DURANTE LA GUIDA

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza 11 automobilisti i quali, controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti venivano ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida. Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stato denunciato un 26enne di Crotone poiché trovato in possesso un grammo di marijuana e sottoposto ad accertamenti sanitari, risultava positivo al consumo di “cannabinoidi”. La patente anche in questo caso è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti un 23enne, un 19enne, un 35enne e un 22enne cosentini. I quattro a seguito di perquisizione personale su strada sono stati trovati in possesso complessivamente di 8 grammi di marijuana successivamente sottoposta a sequestro.