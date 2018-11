Asilo a Rende, a due mesi dai lavori nuove infiltrazioni dal tetto

Genitori chiedono la messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia di Arcavacata

RENDE (CS) – “Sono passati pochi mesi da quando, dopo aver atteso pazientemente, molti genitori della Scuola dell’infanzia di Arcavacata, effettuavano una raccolta firme – scrive in una nota Rende Cambia Rende il consigliere Massimiliano De Rose – per chiedere al Comune gli interventi piĂą urgenti per mettere in sicurezza il plesso scolastico che presentava numerosi problemi. Anche noi di Rende cambia Rende con una nota stampa dei primi di agosto avevamo sollecitato l’urgenza di intervenire prima della riapertura. Nello scorso settembre il Comune, finalmente,  provvedeva ad effettuare alcuni degli interventi richiesti e tra questi il ripristino del tetto.

Effettuati i lavori appena due mesi fa, è  bastata la pioggia di questi giorni e nella Scuola di Arcavacata si sono giĂ manifestate infiltrazioni d’acqua dal tetto e  che hanno interessato anche l’impianto elettrico. Per prima cosa bisogna intervenire urgentemente per rimediare, ma è anche da domandarsi e chiarire che tipo di lavori sono stati fatti appena due mesi fa? Quali i costi sostenuti dal Comune? Chi ne ha controllato l’esecuzione? Sono queste le domande che si pongono i genitori degli alunni, ma anche tutti i contribuenti rendesi. Per cui è legittimo il diritto di tutti quanti di capire come sia possibile e doveroso per noi di dar loro voce”.