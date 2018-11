Aria maleodorante da Rende a Montalto, per i disagi si pensa a ‘mappare la puzza’

Per i ‘nasi’ dell’Arpacal i cattivi odori non sono nocivi, mentre i cittadini esasperati continuano a lamentare miasmi insopportabili prendendo

RENDE (CS) – I residenti chiedono di intervenire da almeno sette anni. Solo dopo l’aggressione avvenuta qualche giorno fa nella casa comunale ai danni dell’Assessore all’Ambiente Domenico Zicarelli quest’ultimo ha deciso di convocare un tavolo tra tecnici per discutere del problema. A partecipare sono stati i delegati dell’Arpacal, il presidente dell’area industriale Ferdinando Morelli e il dirigente comunale Francesco Azzato. L’assessore Zicarelli ha annunciato l’intenzione di volerne discutere con i sindaci dell’area urbana perché il problema è più esteso di quanto sembri. Il presidente dell’area industriale Morelli ha invece ricordato che dal 2011 vengono segnalati da residenti e lavoratori i disagi in contrada Lecco causati dai cattivi odori. L’aria irrespirabile però secondo Claudia Tuoto dirigente del servizio tecnico di Arpacal non è nociva per la salute, ma comunque ‘promette’ che i dati dei miasmi verranno monitorati e verrà stilata una mappatura della zona (fino a Montalto) che evidenzierà tutte le attività presenti per valutare chi possa essere il responsabile del cattivo odore.

Nei prossimi giorni il dirigente Azzato si preoccuperà di organizzare un incontro con gli altri comuni e iniziare a redigere una bozza di questa ‘cartina della puzza’. Intanto nonostante i buoni propositi nel ‘quadrilatero dei veleni’ tra Rende e Montalto dove convivono Calabra Maceri, l’ex Legnochimica, la centrale a biomasse, il depuratore di Coda di Volpe, l’ex inceneritore di Settimo, la discarica delle ceneri dell’inceneritore, la nuova bioraffineria di metano e la fabbrica di peptina il Comune di Rende ha avuto l’illuminante idea di costruire un canile per circa 500 cani con tutti i disagi che comporterà la gestione dei loro escrementi. I cittadini guidati dalle associazioni Romore e Crocevia nei giorni scorsi hanno denunciato tale condizione prendendo la parola a Bruxelles durante una seduta del Parlamento europeo di cui si riporta integralmente il testo.

L’INTERVENTO A BRUXELLES

“A Rende, nella città universitaria, – ha dichiarato questa mattina dai microfoni del Parlamento Europeo il portavoce dell’associazione Crocevia Roberto Senato – in una zona ampia poco più di un chilometro e mezzo coesistono due bombe ecologiche che da anni compromettono la qualità della vita e flagellano la salute dei residenti. Si tratta del depuratore di reflui fognari e dell’ex Legnochimica azienda piemontese che lavorava il legname nata mezzo secolo fa e chiusa nel 2002. In 50 anni per disfarsi degli scarti chimici, tossici, prodotti dall’estrazione del tannino dai tronchi di castagno l’azienda ha usato due metodi: riversandoli nel fiume Crati e quindi provocando il conseguente sterminio dei pesci o depositandoli in otto vasche che erano state scavate nel terreno senza alcuna impermeabilizzazione. Oggi l’azienda non c’è più, ma restano le vasche colme di veleni. Sono solo tre perché cinque di queste sono state interrate senza bonifica e sopra vi sono stati costruiti dei capannoni. Le falde acquifere risultano gravemente inquinate e i periti che hanno studiato la zona sostengono che il livello di alluminio, manganese, nichel e ferro va molto oltre i limiti previsti dalla legge. Si parla di un inquinamento pericolosissimo. A confermare ciò è l’epidemia tumorale che ha colpito l’intera zona.

Il problema peggiora nel tempo perché i liquami evaporando diffondono un odore nauseabondo che investe l’adiacente centro abitato compromettendo la salute dei residenti. Inoltre con le alte temperature i terreni vanno in autocombustione e d’estate è molto facile che si sviluppino incendi. L’anno scorso un incendio autoprodottosi ha impegnato i Vigili del Fuoco per due giorni. Il fumo tossico sprigionato ha investito il centro abitato e ha costretto i residenti a chiudere porte e finestre nonostante il caldo. Moltissimi lavoratori di questo impianto negli anni sono morti per cancro e nello stesso periodo è stato registrato l’aumento di neoplasie molto rare tra i residenti delle contrade vicine ai due impianti. Varie sono state le richieste delle associazioni ambientaliste e dei cittadini di fare istituire un registro tumori. Nel 2010 un’ordinanza del Tribunale ha sancito l’obbligo dello Stato a provvedere alla bonifica del sito. Sono passati otto anni e nulla è stato fatto. Oltre al problema dell’ex Legnochimica nell’area insiste un depuratore.

Si tratta di un impianto costruito sul perimetro di un ex inceneritore chiuso nel 1998 perché inquinava. Gli abitanti e i lavoratori della zona industriale lamentano odori insopportabili sia di giorno sia di notte. Questo oltre a destare non poche preoccupazioni per la salute influenza terribilmente la qualità della vita. Nonostante il Comune di Rende abbia classificato l’area in questione come area da bonificare e da destinare a Parco Urbano e con un’ordinanza del 2000 del commissario straordinario per l’emergenza rifiuti della Regione Calabria sia stata ordinata la decontaminazione del sito nulla è stato fatto. Nessuna azione è mai stata intrapresa. Anzi. E’ in cantiere con i fondi della comunità europea un ampliamento. Entrambi i siti sono ubicati presso il fiume Crati che ha ricevuto nel corso degli anni gli scarti della lavorazione della Legnochimica e del depuratore. Il rapporto di Legambiente conferma i dati di inquinamento della foce del fiume Crati. Le istituzioni preposte ancora non hanno intrapreso nessun atto concreto a tutela della salute dei cittadini. Il risultato è una crescente sfiducia nelle istituzione e questa denuncia rappresenta la nostra determinazione a non fermarci di fronte questa indifferenza. Si chiede quindi di garantire il diritto alla salute dei cittadini che vivono e lavorano nelle aree circostanti i due impianti e di accertare le eventuali violazioni delle norme europee in materia ambientale e porre in essere tutte quelle iniziative dirette al rispetto delle ordinanze sollecitando tutte le autorità preposte alla bonifica dei siti contaminati”.

