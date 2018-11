Marchionne, il manager che ha scommesso sulla globalizzazione

Marchionne amava ripetere: “E’ leader chi ha coraggio, sfida l’ovvio, segue strade non battute, rompe vecchi schemi e chiude con le abitudini consuete”

RENDE (CS) – Sergio Marchionne “torna a Cosenza” per far parlare di sĂ©, della storia del manager che ha salvato la Fiat e conquistato Chrysler. Lo fa attraverso il libro scritto dal giornalista Luca Ponzi, Caporedattore Rai Calabria, che ha presentato proprio a Cosenza lo scorso 22 ottobre l’opera edita da Rubbettino. All’incontro organizzato dal Rinnovamento Democratico Universitario, con Luca Ponzi discuteranno Antonella Reitano Docente di Marketing, economia e gestione delle imprese, Alfio Cariolza Direttore Dipartimento Discag, Nicola CarusoSentore accademico Unical, oggi pomeriggio alle 15 cubo 7/11 sede Rdu Unical.

Il manager italo-canadese ha scommesso sulla globalizzazione, convincendo a parlare inglese tutta l’azienda, nel frattempo divenuta FCA. Un manager duro, esigente, ma anche un uomo capace di slanci emotivi improvvisi. Il libro ripercorre il suo arrivo a Torino, allora era un manager sconosciuto al grande pubblico e indossava ancora la cravatta. Marchionne riuscì a invertire la tendenza, giocando una vitale partita con General Motors, facendosi pagare un miliardo e mezzo di dollari per evitare le clausole di un contratto che obbligava gli americani a prendersi la Fiat in crisi. Tanti i retroscena, non solo quelli legati alle grandi “operazioni industriali”, e gli episodi di vita quotidiana. Un manager – Sergio Marchionne – che ha lasciato un segno indelebile non solo in Italia, che ha spronato molti giovani a guardare avanti e che amava ripetere: “E’ leader chi ha coraggio, sfida l’ovvio, segue strade non battute, rompe vecchi schemi e chiude con le abitudini consuete”.

NOTIZIE SULL’AUTORE

Luca Ponzi, 51 anni, attuale Caporedattore della Rai Calabria, ha seguito a lungo per Tg1 e Tg2 le vicende Fiat e nel volume sono riportati diversi aneddoti, ma anche interviste esclusive che il manager gli rilasciò durante i 14 anni che trascorse alla guida del Gruppo diventato Fca, dopo la fusione con Chrysler.