Aggredito all’interno del Comune di Rende l’assessore all’Ambiente

Domenico Zicarelli ricoverato d’urgenza in Ospedale dopo un pestaggio subito all’interno dei propri uffici

RENDE (CS) – Schiaffi e scompiglio nel municipio di Rende. Questa mattina un giovane, di cui non sono ancora state rese note le generalitĂ , dopo aver consegnato i propri documenti d’identitĂ si è recato negli uffici dell’Assessore all’Ambiente e lo ha aggredito. L’episodio è avvenuto all’interno del Comune di Rende di fronte alla sede della Polizia Municipale che si trova sullo stesso piano in cui opera Domenico Zicarelli. Quest’ultimo ignaro delle intenzioni del cittadino lo ha accolto per fornire chiarimenti in merito ad una pratica amministrativa. Il ragazzo infatti addebitando le colpe del ritardo all’assessore all’Ambiente del Comune di Rende Domenico Zicarelli non ha inteso ricevere alcuna spiegazione. E una volta che lo ha raggiunto gli si è scagliato contro pestandolo con violenza. Nella colluttazione Zicarelli, oltre a rompere il telefono cellulare, ha riportato ferite e fratture che ne hanno comportato il ricovero d’urgenza all’Ospedale di Cosenza in ambulanza. Attualmente l’assessore non ha sporto formale denuncia. Il suo aggressore pare sia rimasto negli uffici comunali, ormai imbrattati di sangue, ad attendere per oltre un’ora che il comandante della Polizia Municipale ricevesse disposizioni dalle autoritĂ in merito al proprio fermo.

«Ho sempre pensato che la politica può e deve riuscire ad offrire un servizio alla nazione, alla città ad un paese. In questi anni, con i miei assessori ,che ringrazio tutti per il loro impegno,  dedizione e passione, ho sempre cercato di servire al meglio la mia città - scrive in una nota il sindaco di Rende Marcello Manna-. La politica, quella che a me piace, è sempre stata quella dei fatti.  Le richieste dei cittadini sono tante. A volte si riesce ad esaudirle, molte volte la burocrazia rallenta le pratiche amministrative, altre volte, invece, se c’è un no da dire lo abbiamo sempre detto. Con la violenza non si ottiene niente. E quello che è successo all’assessore Domenico Ziccarelli rappresenta l’umiliazione di una comunità . All’interno della casa comunale si può entrare in ogni momento, ma si deve avere rispetto per l’amministratore che lavora al servizio di una città . Sono vicino a Domenico e a tutti i miei assessori».

Massimiliano De Rose consigliere d’opposizione di Rende cambia Rende ha manifestato la propria preoccupazione a seguito dell’evento. “Siamo tutti molto rattristati da quanto accaduto oggi all’assessore Ziccarelli rimasto vittima, – afferma sulla sua pagina Facebook – di una inqualificabile aggressione fisica nel Municipio di Rende. Non intendiamo solo esprimere solidarietĂ e vicinanza a Domenico, ma intendiamo anche esprimere preoccupazione e condannare senza riserve un gesto grave che colpisce e mortifica un’ intera comunitĂ , al di la’ d’ogni appartenenza”. “SolidarietĂ e vicinanza al nostro collega assessore Domenico Ziccarelli. L’aggressione fisica subita oggi – scrive la Giunta Manna – comune è deplorevole. Un gesto che non ha giustificazioni. Un caro abbraccio a Domenico Ziccarelli. Siamo certi che ritornerĂ a lavoro ancora con piĂą voglia e la passione di sempre”. Anche il Consiglio Comunale esprime solidarietĂ e vicinanza all’assessore comunale alle AttivitĂ Produttive, all’Ambiente e Centro Storico Domenico Ziccarelli colpito da un vergognoso, vigliacco e deplorevole gesto.

Intendiamo esprimere solidarietĂ , per l’aggressione subita dall’assessore Ziccarelli, a nome di tutto il gruppo Consiliare di Forza Rende, Cava, Blasi ed Aceto, dell’ Assessore Pino Munno, del Coordinatore Cittadino Carmine Manna, di tutta Forza Italia Rende, un gesto che colpisce non solo l’assessore ma tutta l’amministrazione, in quanto spesso gli stessi cittadini sono incitati alla rivolta dalle minoranze che piĂą volte hanno ridotto ai minimi termini il confronto politico, senza tener conto degli ostacoli che troviamo nel dare risposte concrete, ascrivibili ad una burocrazia che danneggia i cittadini e ci impedisce di risolvere problemi anche semplici, in un momento storico di grave crisi economica e sociale.