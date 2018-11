L’inquinamento di Rende e l”epidemia tumorale” tra i banchi del Parlamento Europeo

Il dossier sull’ex Legnochimica e sul depuratore consortile Coda di Volpe è stato presentato questa mattina a Bruxelles da uno dei residenti di contrada Lecco

BRUXELLES – Questa mattina a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo è stato discusso e relazionato il dossier sull’inquinamento di Rende. Uno dei residenti di contrada Lecco ha presentato la petizione lanciata dall’associazione ambientalista Crocevia riguardante sulla contaminazione di aria, acqua e terreni provocata dall’ex Legnochimica e dal depuratore Coda di Volpe di proprietĂ del Consorzio Vallecrati. I documenti presentati lo scorso anno alla Commissione petizioni sono stati ritenuti degni di approfondimento al punto da indurre il Parlamento Europeo a invitare i cittadini promotori a relazionare sulla mancata bonifica e la gestione delle criticitĂ ambientali denunciate sul territorio rendese.

L’INTERVENTO A BRUXELLES

“A Rende, nella cittĂ universitaria, – ha dichiarato questa mattina dai microfoni del Parlamento Europeo il portavoce dell’associazione Crocevia Roberto Senato – in una zona ampia poco piĂą di un chilometro e mezzo coesistono due bombe ecologiche che da anni compromettono la qualitĂ della vita e flagellano la salute dei residenti. Si tratta del depuratore di reflui fognari e dell’ex Legnochimica azienda piemontese che lavorava il legname nata mezzo secolo fa e chiusa nel 2002. In 50 anni per disfarsi degli scarti chimici, tossici, prodotti dall’estrazione del tannino dai tronchi di castagno l’azienda ha usato due metodi: riversandoli nel fiume Crati e quindi provocando il conseguente sterminio dei pesci o depositandoli in otto vasche che erano state scavate nel terreno senza alcuna impermeabilizzazione. Oggi l’azienda non c’è piĂą, ma restano le vasche colme di veleni. Sono solo tre perchĂ© cinque di queste sono state interrate senza bonifica e sopra vi sono stati costruiti dei capannoni. Le falde acquifere risultano gravemente inquinate e i periti che hanno studiato la zona sostengono che il livello di alluminio, manganese, nichel e ferro va molto oltre i limiti previsti dalla legge. Si parla di un inquinamento pericolosissimo. A confermare ciò è l’epidemia tumorale che ha colpito l’intera zona.

Il problema peggiora nel tempo perchĂ© i liquami evaporando diffondono un odore nauseabondo che investe l’adiacente centro abitato compromettendo la salute dei residenti. Inoltre con le alte temperature i terreni vanno in autocombustione e d’estate è molto facile che si sviluppino incendi. L’anno scorso un incendio autoprodottosi ha impegnato i Vigili del Fuoco per due giorni. Il fumo tossico sprigionato ha investito il centro abitato e ha costretto i residenti a chiudere porte e finestre nonostante il caldo. Moltissimi lavoratori di questo impianto negli anni sono morti per cancro e nello stesso periodo è stato registrato l’aumento di neoplasie molto rare tra i residenti delle contrade vicine ai due impianti. Varie sono state le richieste delle associazioni ambientaliste e dei cittadini di fare istituire un registro tumori. Nel 2010 un’ordinanza del Tribunale ha sancito l’obbligo dello Stato a provvedere alla bonifica del sito. Sono passati otto anni e nulla è stato fatto. Oltre al problema dell’ex Legnochimica nell’area insiste un depuratore.

Si tratta di un impianto costruito sul perimetro di un ex inceneritore chiuso nel 1998 perchĂ© inquinava. Gli abitanti e i lavoratori della zona industriale lamentano odori insopportabili sia di giorno sia di notte. Questo oltre a destare non poche preoccupazioni per la salute influenza terribilmente la qualitĂ della vita. Nonostante il Comune di Rende abbia classificato l’area in questione come area da bonificare e da destinare a Parco Urbano e con un’ordinanza del 2000 del commissario straordinario per l’emergenza rifiuti della Regione Calabria sia stata ordinata la decontaminazione del sito nulla è stato fatto. Nessuna azione è mai stata intrapresa. Anzi. E’ in cantiere con i fondi della comunitĂ europea un ampliamento. Entrambi i siti sono ubicati presso il fiume Crati che ha ricevuto nel corso degli anni gli scarti della lavorazione della Legnochimica e del depuratore. Il rapporto di Legambiente conferma i dati di inquinamento della foce del fiume Crati. Le istituzioni preposte ancora non hanno mostrato interesse

LA PETIZIONE

“L’associazione ambientalista cui fa capo il firmatario Francesco Palummo – si legge nel testo della petizione n. 1226/2017 – denuncia una duplice fonte d’inquinamento ambientale in un’area industriale della regione Calabria (Comune di Rende/Cosenza). Si tratta in primo luogo degli strascichi di un’attivitĂ produttiva (ultra-trentennale) di pannelli di legno, cessata da piĂą di 15 anni (nel 2002 i tre cicli produttivi sono stati chiusi). In pratica, gli scarti di lavorazione della predetta attività – contenenti materiali altamente inquinanti (alluminio, manganese, nichel, ecc.) si sono depositati nei laghi (o bacini) di decantazione abbandonati. In secondo luogo, l’area in questione – che avrebbe dovuto essere destinata, previa bonifica, a parco urbano e che è invece stata trasformata nel 2003 dal comune in zona agricola – ospita un impianto di depurazione consortile (e fino al 1998 anche un inceneritore molto inquinante) nonchĂ© una discarica posta nel recinto del depuratore.

Con la conseguenza che il percolato dei rifiuti della discarica, le esondazioni del bacino fluviale circostanti nell’area del depuratore, nonchĂ© la non-impermeabilizzazione (fino a data recente) delle vasche dello stesso impianto hanno compromesso le falde acquifere. A questo cocktail d’inquinanti acquiferi si aggiungono gli odori nauseabondi provenienti dai siti di entrambi gli impianti (ex fabbrica di legno-chimica ed ex inceneritore). Nel frattempo (giugno 2017) il sindaco ha emesso un’ordinanza contenente una serie di divieti (esposizione diretta ai fumi, raccolta e consumo di frutta e verdura, pascolo sui terreni esposti ai fumi, ecc.). C’è inoltre il sospetto che i fumi siano dovuti all’autocombustione delle sostanze tossiche e cancerogene, presenti nei laghetti dell’ex fabbrica. Il firmatario insiste sull’intollerabilitĂ delle emissioni di fumi e odori, che alterano la qualitĂ della vita della popolazione residente e sono all’origine di un numero elevato di patologie tumorali; lancia altresì l’allarme sull’inquinamento d’amianto proveniente dagli impianti della fabbrica dismessa, che le autoritĂ preposte, in primis la Regione Calabria attraverso il piano di bonifica, avrebbero nascosto alla popolazione. Chiede quindi alle autoritĂ nazionali competenti e alle istituzioni europee (Commissione e Parlamento) una serie di provvedimenti urgenti a tutela della salute della popolazione che vive e lavora nell’area circostante agli impianti fonte di inquinamento”.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

La risposta della Commissione, ricevuta il 29 giugno 2018, contiene delle osservazioni in cui si sottolinea che “Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. L’agglomerato di Rende è oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) emessa il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, Commissione/Italia, in cui l’Italia è stata condannata per aver omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane di 109 agglomerati sul suo territorio siano conformi agli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE. L’agglomerato è inoltre oggetto della recente sentenza della Corte di giustizia nella causa C-251/17, Commissione/Italia, del 31 maggio 2018, in cui l’Italia è stata condannata a pagare sanzioni per la persistente infrazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271/CEE, non essendosi pienamente conformata alla precedente sentenza”.