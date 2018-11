FOTONOTIZIA – Incidente a Rende, bimbo ferito

Tre le auto coinvolte nel sinistro

RENDE (CS) – Scontro tra auto a Saporito di Rende. Il conducente di una Ford Fiesta, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della vettura terminando la propria corsa con l’impatto su una Mercedez Classe A parcheggiata su un marciapiede di fronte ad un negozio. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Golf che in quel momento stava uscendo da una traversa. L’impatto tra i veicoli ha provocato il ferimento di un bimbo di due anni che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto oltre ai sanitari del 118 è intervenuta la Polizia Municipale di Rende attualmente al lavoro per disciplinare il traffico e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.