Squash, Psa Città di Rende: trionfano Cipolletta e Tartarone (foto)

Questo fine settimana il centro sportivo Scorpion di Rende ha ospitato il torneo internazionale PSA CittĂ di Rende, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Squash

RENDE (CS) – La manifestazione, che prevedeva un montepremi di 2000 dollari, veniva diretta egregiamente dal giudice di gara Franco Raducci e dagli arbitri nazionali Carmelo Zizzo e Patrizio Potenza. Gli atleti iscritti provenivano da ben 4 continenti, Europa, Asia, Africa e America. Buone le affermazioni degli atleti di casa, che si battevano alla pari con i colleghi italiani e stranieri. Nel tabellone femminile buon quarto posto per Anna D’Alessandro, ma a vincere il torneo e sbaragliare la concorrenza ci pensava la solita Cristina Tartarone che in finale batteva per 3 set a 0 la pugliese Giorgia Balzano.

Nel torneo maschile, i cosentini Belvedere e Giordano venivano estromessi agli ottavi di finale rispettivamente dal pachistano Tarik Khan e dal milanese Mario Gentiletti, mentre Goffredo Scanga e Andrea Pisano uscivano ai sedicesimi ad opera del fiorentino Riccardo Bogani e del catanese Fabio Romeo. Per la cronaca il torneo veniva vinto dell’atleta della societĂ Zone di Torino Ludovico Cipolletta, che dopo aver superato in recupero il colombiano Juan Felipe Tovar per 3 set a 2, dopo una combattuta finale contro il pakistano Muhammad Bilal vinceva per 3 set a 2 e si aggiudicava il CittĂ di Rende.

Alla cerimonia di premiazione interveniva il presidente nazionale della Federazione italiana Giuoco Squash, Piero Bartoletti, l’assessore comunale Domenico Ziccarelli ed il Sindaco di Rende Marcello Manna. Bartoletti esaltava la societĂ rendese del presidente Belvedere e del tecnico Salvatore Speranza evidenziando come la Squash Scorpion sia oggi la migliore realtĂ attualmente in Italia.

Il primo cittadino di Rende durante la cerimonia di premiazione consegnava una targa dell’amministrazione comunale alla atleta locale Cristina Tartarone per i successi ottenuti in campo mondiale e rivolgendosi alla platea dichiarava: Ho voluto consegnare a nome di tutta la cittĂ la targa alla nostra campionessa Cristina Tartarone perchĂ© sta portando in alto il nome di Rende in Italia, in Europa e nel mondo. Confermo invece i complimenti a Salvatore Speranza perchĂ© e’ riuscito in pochi anni a creare una realtĂ che rappresenta una grande eccellenza cittadina. Prossimo impegno squascistico saranno i campionati regionali assoluti in programma allo Scorpion tra due settimane