Rotatoria sulla 107 a Rende, i lavori slittano ancora per il derby con la Vibonese

Da settembre al 12 novembre, ma i lavori ieri non sono iniziati perchè potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della gara di sabato prossimo del Rende. Rinviati di un’altra settimana

RENDE – Dopo l’annuncio a giugno, dell’avvio dei lavori a settembre, era arrivato nei giorni scorsi l’annuncio da parte del Comune di Rende, che i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale 107 Silana Crotonese, all’altezza dello stadio Lorenzon, sarebbero iniziati ieri. Ma così non è stato e al centro ci sarebbero i disagi per quanto concerne le gare di campionato del Rende. Ieri infatti, non vi era nessun operaio nè mezzo al lavoro ed il problema sarebbe legato alle partite di calcio della squadra biancorossa che attualmente è prima in classifica e che sabato ospiterà il derby contro la Vibonese.

L’ordinanza del sindaco Manna, la n.166 che prevedeva “la temporanea interdizione dello Stadio Marco Lorenzon per le partite del Rende Calcio nel periodo di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto della S.S. 107-Silana Crotonese”, aveva fatto storcere il naso ai tifosi biancorossi, visto il momento di grande splendore della squadra. Ma alla fine il calcio vince e Rende-Vibonese si giocherà regolarmente al “Lorenzon” sabato sera alle 20.30. A sancirlo una riunione tra il sindaco di Rende Marcello Manna, il presidente Fabio Coscarella e l’Anas che avrebbero “trovato un’intesa – riporta una nota – che alla fine accontenta tutte le parti in causa e che soprattutto consentirà alla formazione di Francesco Modesto, capolista nel girone C di Lega Pro, di giocare davanti ai propri tifosi”. «Siamo molto felici di poter disputare questa importante gara a casa nostra – afferma il presidente Fabio Coscarella – Stiamo vivendo un momento magico e mi sembra giusto che il Rende calcio lo possa condividere con la sua gente. Sono sicuro che sarà una serata magica sotto tutti i punti di vista».

Il sindaco Marcello Manna avrebbe chiesto all’Anas il rinvio di una settimana per consentire lo svolgimento in piena sicurezza, sabato 17 novembre, dell’atteso derby di serie C tra il Rende, primo in classifica, e la Vibonese. Poi si potrà cominciare. L’opera prevede un investimento di 500 mila euro e, nelle intenzioni dei progettisti, dovrebbe rendere più agibili gli ingressi sulla statale sia verso Paola che verso Crotone.