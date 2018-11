Squash, al torneo nazionale di Riccione, la Scorpion fa incetta di podi

La Squash Scorpion conquistava 3 ori, 1 argento e 3 bronzi. Prossimo appuntamento sarà il 17 e 18 novembre al centro sportivo Scorpion di Rende dove si disputerà il torneo nazionale psa maschile e femminile con montepremi da 3000 dollari

RENDE (CS) РIn questo fine settimana la Squash Scorpion si ̬ recata presso il C.T.F. di Riccione per partecipare al torneo nazionale giovanile platino della Federazione italiana Giuoco Squash. La comitiva rendese composta da 16 giocatori era guidata dal tecnico Salvatore Speranza, dal presidente Enzo Belvedere, dalla delegata regionale Antonella Granata e dagli accompagnatori Franco Tartarone, Alessandra Kostner, Luigi Pansini e Pierluigi Ferrami. Le gare si sono disputate con il massimo far play ed impegno da parte di tutti i partecipanti ed al termine della manifestazione sono stati numerosi i podi conquistati dai calabresi.

Nella categoria festival ottimo il terzo posto di Giovambattista Manna, ed il buon quinto di Paolo Ferrami. Mentre nell’under 13 maschile Carmine Chiappetta ha messo in riga tutti i partecipanti del suo girone composto da 16 giocatori, battendo in finale  il romagnolo Lorenzo Corvani per 2 set a 0. Nel tabellone under 15 femminile vittoria di Stella De Marco che batteva per 3 set a 0 Yasmin Ghini e ottima terza piazza di Gemma Vercillo che la spuntava contro la vicentina Emma Imbalzano per 3 set a 0. Nella categoria under 15 maschile soddisfacente il sesto posto di Antonio Pansini.

Nel torneo under 17 femminile buono il quarto posto di Elena Vercillo, in quella maschile sfortunato Goffredo Scanga che cedeva al quinto set al fotofinish per 11-13 la terza piazza contro il genovese Davide Mollica. Nella categoria under 19 femminile Cristina Tartarone vinceva facilmente il suo tabellone, passeggiando in finale contro la pur brava martinese Giorgia Balzano per 3 set a 0, oltre al terzo posto di Myrea Abramo.

In quella maschile, buon quinto posto di Gianfrancesco Giordano, ma un po di amaro in bocca per l’atleta di punta della Scorpion Federico Belvedere , dove in una finale mozzafiato, al quinto game si trovava in vantaggio dell’atleta di casa Federico Morganti per 9-5, ma un po’ la sfortuna un po’ per  il  buon recupero del romagnolo, l’incontro terminava 2 set a 3 con il punteggio dell’ultimo set terminato 12-14 dopo che Belvedere aveva sprecato un match ball. Al termine delle gare la Squash Scorpion conquistava 3 ori, 1 argento e 3 bronzi.