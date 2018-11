Droga, accattonaggio, porto d’armi abusivo: 41 persone denunciate

Controlli a tappeto del territorio dei carabinieri di Rende: una persona in arresto per detenzione e spaccio, 12 persone segnalate quali assuntori, 31 patenti di guida ritirate

RENDE (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonchĂ© alla verifica del rispetto del Codice della Strada, che hanno consentito di arrestare 1 persona in flagranza per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, denunciare 41 persone per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Guida in stato di ebbrezza, Porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, Impiego di minori nell’accattonaggio, Guida senza patente, Rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico ed Evasione”, segnalare 12 persone quali “Assuntori di sostanza stupefacenti”, ritirare 31 “Patenti di guida”, in particolare:

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno:

–    tratto in arresto: per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 39enne di Castiglione Cosentino (CS). I militari, nella serata del 6 novembre 2018, notavano un SUV che poco prima aveva effettuato una serie di sorpassi pericolosi per poi sfrecciare a forte velocitĂ lungo la sp 234, nel comune di Rende (CS), in direzione Castiglione Cosentino (CS), che veniva immediatamente inseguita e bloccata all’altezza di localitĂ Padula. Nelle fasi del controllo, i militari, nel chiedere i documenti di guida all’uomo, avvertivano immediatamente un forte odore di sostanza stupefacente. L’uomo, nel tentativo di eludere il controllo, consegnava ai militari un barattolino in plastica contenente 5 grammi di “marijuana”, ma ciò non convinceva gli operanti, i quali, effettuavano una perquisizione al veicolo rinvenendo, sotto al sedile del conducente, una busta di plastica contenente 100 grammi di “marijuana”. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare venivano rinvenuti 2 bilancini e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato veniva trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Rende e, al termine dell’udienza di convalida, veniva sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

–Â Â Â Â denunciato in stato di libertĂ per i reati di:

“inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale” , un 30ennedi Montalto Uffugo (CS), poiché sorvegliato speciale, veniva sorpreso alla guida della propria autovettura, nonostante la patente di guida revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposto;

, un 30ennedi Montalto Uffugo (CS), poiché sorvegliato speciale, veniva sorpreso alla guida della propria autovettura, nonostante la patente di guida revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposto; “porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere” , un48enne di Cosenza, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17cm e un involucro in cellophane contenente 1 grammo di “ cocaina ” (per il quale veniva segnalato in Prefettura per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente ). L’arma e lo stupefacente venivano sottoposti a sequestro;

, un48enne di Cosenza, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17cm e un involucro in cellophane contenente di “ ” (per il quale veniva segnalato in Prefettura per ). L’arma e lo stupefacente venivano sottoposti a sequestro; “guida senza patente” un 40ennedi Rende (CS) e un 36enne senegalese poiché, controllati alla guida della rispettive autovetture erano sprovvisti di patente il primo poiché revocata, il secondo poiché mai conseguita ;

un 40ennedi Rende (CS) e un 36enne senegalese poiché, controllati alla guida della rispettive autovetture erano sprovvisti di patente il primo poiché revocata, il secondo poiché ; “ evasione ” un 52ennedi Cosenza poiché, nonostante in regime di arresti domiciliari, veniva sorpreso in Rende (CS), in violazione degli obblighi a cui sottoposto.

” un 52ennedi Cosenza poiché, nonostante in regime di arresti domiciliari, veniva sorpreso in Rende (CS), in violazione degli obblighi a cui sottoposto. “impiego di minori nell’accattonaggio” un 26ennee una 20enne di nazionalità rumena, poiché utilizzavano il proprio figlio di 4 anni, per chiedere l’elemosina in Rende (CS), in prossimità dei semafori di via Don Minzoni.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende e delle Stazioni Carabinieri di Acri e San Pietro in Guarano hanno:

–    denunciato in stato di libertĂ Â per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 43enne e una 52enne di Montalto Uffugo (CS), poichĂ© trovati in possesso di grammi 100 di “marijuana”;

–    segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “assuntori di sostanze stupefacenti” nr. 12 persone le quali, a seguito di perquisizione personale, venivano complessivamente trovate in possesso di 8 grammi di“marijuana” e 4 grammi di “hashish” e  3 grammi di “cocaina”, sottoposti a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool e droga durante la guida:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno denunciato per i reati di: