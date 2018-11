Rende, inizieranno lunedì prossimo i lavori per la rotatoria sulla 107

Sarebbero dovuti iniziare a settembre, almeno secondo un annuncio del sindaco a fine giugno. Dopo anni di attese e anche di numerosi incidenti, il ‘nuovo’ annuncio: i lavori per la rotatoria sulla statale 107 nei pressi dello stadio Marco Lorenzon inizieranno lunedì



RENDE – A fine giugno scorso era arrivato il primo annuncio rispetto all’opera, finanziata dall’Anas con un investimento 500 mila euro: “a settembre inizieranno i lavori”. E in molti arrivati al mese di ottobre si erano chiesto che fine avesse fatto quell’annuncio. Ma ecco materializzarsi il nuovo annuncio: “Da lunedì 12 novembre inizieranno i lavori di realizzazione della rotatoria sulla SS 107 nei pressi dello stadio Marco Lorenzon. I cantieri dureranno 3 mesi, la statale non sarà quasi mai interdetta al traffico. Si inizierà realizzando le rampe di accesso alla nuova rotatoria. L’opera consentirà la messa in sicurezza di una zona ad alto tasso di incidenti”. In maniera alternativa saranno chiuse le rampe di accesso alla statale, rispettivamente via Ciro Menotti e via Papa Giovanni XXIII, poi si procederà alla chiusura parziale della statale con possibilità di transito a senso unico alternato. Nell’immediatezza della rotatoria saranno previsti inoltre dei sistemi di rallentamento.

La rotatoria della quale si è tanto parlato negli ultimi anni, dovrebbe consentire di rendere più agibili gli ingressi sulla Statale, veicolando il traffico in un punto particolarmente critico dell’arteria, in cui si sono registrati negli ultimi anni, numerosi incidenti, anche mortali. In un primo momento però, riferendoci al primo annuncio, i lavori per la realizzazione della rotatoria al km 27,550 sulla strada statale 107 Silana Crotonese nei pressi dello Stadio Marco Lorenzon, sarebbero dovuti durare circa 6 mesi.

Da settembre a novembre dunque, per l’avvio dei lavori di un’opera della quale il nostro quotidiano ha parlato molto lanciando l’allarme sulla estrema pericolosità di quel punto, nel quale fino a poco tempo fa, era presente un attraversamento pedonale (attualmente vietato) vista la fermata di pullman. Un punto in cui è stata documentata anche l’assurda, oltre che pericolosissima, modalità di alcuni automobilisti che, in barba a qualsiasi regola, effettuavano manovre pericolose all’uscita, per immettersi verso Cosenza, mettendo a rischio l’incolumità propria e di altre persone.

Soddisfatto il sindaco di Rende, Marcello Manna: “la realizzazione di questa rotatoria ha per tutti noi un duplice significato. Da una parte finalmente dopo anni di tentennamenti viene garantita la messa in sicurezza di una zona ad alta incidenza di sinistri; dall’altra uniamo due quartieri della città . Rende non sarà più divisa.

In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con Anas e Regione. La rotatoria, così come è stata progettata, consentirà di rendere più agibili gli ingressi sulla SS107 veicolando il traffico in un punto particolarmente critico dell’arteria. Si eviteranno inoltre il ripetersi di pericolosissime infrazioni da parte degli automobilisti: inversioni del senso di marcia, sorpassi azzardati ed immissioni in carreggiata vietati, superamento dei limiti di velocità in un tratto che attraversa la città ”.

