Rende, sospese attività scolastiche per derattizzazione

Il sindaco Manna firma l’ordinanza di chiusura nelle scuole di infanzia Macchina di Bosco, primaria e secondaria di primo grado di Quattromiglia

RENDE (CS) – Sospese le attivitĂ scolastiche per i giorni 7 e 8 novembre 2018 per gli studenti degli istituti scolastici di via Papa Giovanni XXIII e di via Alessandro Volta per completare le operazioni di derattizzazione e sanificazione dei locali e degli spazi esterni. Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza di cui si può prendere visione sul sito dell’Amministrazione comunale rendese