Bimbo bloccato in macchina, lo salvano i vigili del fuoco

Le chiavi in macchina e la sicura centralizzata hanno intrappolato il bambino all’interno mentre la madre faceva il giro della macchina per prendere posto sul sedile conducente

RENDE (CS) – Solo tre anni ma nessuna paura per il piccolo rimasto chiuso all’interno della macchina di proprietĂ della mamma, perchè talmente immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco che il bambino ha continuato a sorridere per tutto il tempo come se stesse giocando, attratto dalla divisa degli uomini del 115. Il fatto è accaduto intorno alle 16.30 nel quartiere Villaggio Europa a Rende. La donna avrebbe posizionato il figlio nel seggiolino posto sul sedile posteriore dell’auto, una Opel Insignia. Una volta messo in sicurezza il figlio, la giovane madre avrebbe chiuso lo sportello per prendere posto alla guida dell’autovettura, ma qualcosa è andato storto. Le chiavi rimaste all’interno e le sicure inserite automaticamente. La paura che al bimbo potesse succedere qualcosa, i finestrini chiusi e quindi la mancanza di aria all’interno dell’abitacolo, hanno preso il sopravvento sulla donna. Una questione di secondi perchè quest’ultima ha dato l’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Purtroppo la squadra del distaccamento di Rende era ancora impegnata nell’intervento a Marano Marchesato, un incidente mortale. Niente paura, dunque. Dal comando provinciale di viale della Repubblica la seconda squadra ha inserito la sirena ed è “volata” verso Rende. Una manciata di minuti e sono giunti sul posto indicato dalla donna visibilmente sconvolta e impaurita. Il bimbo da canto suo era tranquillo grazie anche alla presenza della madre che lo rassicurava, nonostante la paura potesse accadere il peggio. Gli uomini del 115 hanno impiegato poco meno di un minuto per aprire la vettura e far sì che mamma e figlio si riabbracciassero. Poi il bambino ha fatto “un giro” tra le braccia possenti dei vigili del fuoco recuperando coccole baci e carezze.