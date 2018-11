Rende, De Rose: “Le distrazioni che compromettono la sicurezza” (Foto)

Massimiliano De Rose “Rende cambia Rende” avverte l’amministrazione che, “tra un brindisi e l’altro” bisogna non perdere di vista la sicurezza della cittĂ

RENDE (CS) – “Tra un brindisi e l’altro” è la nota con postata su Facebook, con cui De Rose ricorda all’Amministrazione che in previsione del maltempo e della stagione invernale alle porte, sarebbe giĂ dovuta partire l’opera di bonifica in cittĂ per la sicurezza dei rendesi. “Diversi cittadini segnalano la situazione in cui si trovano i tombini e i canali di scolo per le strade di Rende – commenta De Rose -. Altri segnalano il fatto che alberi abbattuti lungo gli argini dei fiumi, sono stati lasciati ad intralciare il greto dei torrenti.

Altri ancora, lamentano, lo stato di degrado e abbandono dell’illuminazione pubblica che in alcune zone è ormai inesistente.

Non intendiamo aggiungere alcun commento se non per rammentare a chi amministra che tutte queste “distrazioni” concorrono a compromettere la sicurezza di un intero territorio e della cittadinanza”.