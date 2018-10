Rende, progetti esecutivi per il restyiling di Villaggio Europa e Viale dei Giardini

Due progetti di riqualificazione per le aree di viale dei Giardini e Villaggio Europa che entrano nella fase attuativa.

RENDE – La giunta comunale guidata da Marcello Manna ha approvato le delibere dei piani di rilancio dei due quartieri e ha dato il via libera ai progetti esecutivi che sono finanziati con fondi nazionali previsti dal Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate per un importo totale di 2 milioni di Euro.

Per l’area di viale dei Giardini prevista: la ristrutturazione del centro sociale, campo di calcio e della piazzetta, la realizzazione di un’area verde destinata a parco giochi e una passerella pedonale. Nella zona di Villaggio Europa, oltre all’ingente finanziamento previsto per il completamento del Palazzetto dello Sport, sarà allestita un’area giochi per i più piccoli e un percorso benessere per chi pratica sport. Sarà realizzata inoltre una pista ciclopedonale che collegherà la zona agli impianti sportivi di Commenda. La biblioteca potrà riaprire grazie ad un intervento di riqualificazione. Gli appalti dei progetti partiranno nelle prossime settimane, la stima dei tempi prevede la realizzazione delle opere in 5 mesi.

Diventa così realtà un progetto nato sotto l’impulso dell’amministrazione Manna, che oltre 3 anni fa ha avviato l’iter per poter partecipare al bando nazionale. A giugno dello scorso anno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la proposta progettuale del Comune è stata ammessa a finanziamento.

“Sono molto orgoglioso di questo progetto – ha sottolineato il sindaco Marcello Manna – abbiamo seguito con particolare attenzione il lungo e tortuoso iter di approvazione del progetto. Tra le prioritĂ della nostra amministrazione c’era quella di rendere piĂą vivibili due quartieri così importanti della nostra cittĂ . Abbiamo voluto, nello spirito della legge nazionale, garantire nuovi punti di ritrovo per viale dei Giardini e Villaggio Europa. Sono convinto che con la riqualificazione di questi due quartieri conseguiremo l’obiettivo che c’eravamo dati in campagna elettorale di rendere meno marginale la fruibilitĂ dei servizi pubblici”.