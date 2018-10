‘Sulla mia Pelle’ a Rende, domani film e dibattito sul caso Cucchi

Proiezione gratuita nel centro storico di Rende della pellicola che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi

RENDE (CS) – “Habeas corpus: diritto e legalitĂ nel caso Cucchi”: questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’assessorato alle pari opportunitĂ del comune di Rende per il prossimo sabato 27 ottobre alle 20,30 nella sala del cinema Santa Chiara. “Abbiamo fortemente voluto che nella nostra cittĂ ci fosse la proiezione pubblica del film Sulla mia pelle, pellicola che ha aperto la scorsa edizione del Festival di Venezia. Riteniamo infatti che parlare di diritti e giustizia sia fortemente attuale e meriti di essere dibattuto”, ha affermato Marina Pasqua. L’evento, coordinato dalla giornalista Simona De Maria, prevede la partecipazione del sindaco di Rende nonchĂ© noto penalista Marcello Manna, il presidente della Camera Penale di Cosenza Maurizio Nucci e il docente Unical Marcello Walter Bruno. “La vicenda umana e giudiziaria di Stefano Cucchi – ha concluso l’avvocata – ci porta necessariamente a confrontarci sul tema delle garanzie: dobbiamo impegnarci come istituzioni in primis e come cittadini affinchĂ© l’esercizio quotidiano delle libertĂ non venga leso”.