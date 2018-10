FOTONOTIZIA – Incidente tra più vetture a Rende sulla statale 107

Lo scontro tra veicoli è avvenuto nei pressi del campus universitario

RENDE (CS) – Incidente sulla statale 107 questa mattina poco dopo le 12:00. Tre mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto nei pressi del campus universitario all’altezza di contrada Cutura in direzione Cosenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, la Polizia Municipale di Rende e gli operatori Anas. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti in attesa della rimozione dei veicoli dalla carreggiata. Le auto coinvolte sono due Fiat Panda e una Peugeot. Lo scontro ha provocato il ferimento del conducente di una delle vetture incidentate che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza per le cure del caso.