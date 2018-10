Trovate a Rende pistole clandestine e una carabina rubata

Le armi erano state sotterrate nella cenere di un forno a legna all’interno di un borsone

RENDE (CS) – A Rende ieri sera i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ai cani dell’unitĂ cinofila di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto un 48enne cosentino ben noto alle cronache locali. L’uomo dovrĂ rispondere dei reati di ricettazione, detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento. GiĂ gravato da numerosissimi precedenti penali, tra cui pare annoveri una condanna per associazione mafiosa, A. F. è stato raggiunto da una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di sua proprietĂ nel centro storico di Rende. La villetta in fase di ristrutturazione di cui risulta essere titolare è stata ispezionata nell’ambito dei controlli straordinari del territorio predisposti durante i servizi del progetto Focus ‘ndrangheta. Nonostante le grandi dimensioni dell’abitazione e del terreno circostante, i militari operanti, grazie al fiuto di Hank, un pastore tedesco addestrato per la ricerca di armi ed esplosivi, sono riusciti a rinvenire alcune armi occultate all’interno di un borsone sotterrato tra i cumuli di cenere di un forno a legna tra stracci che apparentemente servivano solo per il fuoco.

In particolare sono state sottoposte a sequestro una pistola calibro 22 con matricola abrasa completa di 66 colpi; una pistola calibro 380 automatico con matricola abrasa completa di 48 colpi e una carabina ad aria compressa rubata. Quest’ultima si trovava dietro il caminetto della casa e dai successivi accertamenti è risultata essere stata asportata durante una rapina consumata a Rende nel 2014 nell’abitazione di un 72enne di San Fili. Inquietante il fatto che il pluripregiudicato, che in questo periodo si trovava a piede libero, avesse nelle sue disponibilitĂ una calibro 22 clandestina pronta per l’uso con giĂ otto colpi nel serbatoio. L’arrestato, espletate le formalitĂ di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza in attesa di giudizio.