Dall’esperienza della Brexit … la nuova Europa, … e l’Italia?

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea a seguito del referendum del 2016. Avviato per la prima volta il complesso processo di separazione che, secondo le norme del Trattato, dovrĂ concludersi entro la primavera del 2019

RENDE (CS) – Nuovo appuntamento con il Rotary Club Rende distretto 2100 guidato dal presidente Antonio Gianfranco Barci il prossimo 26 ottobre presso Villa Fabiano Palace Hotel. Questa volta il tema affrontato è l’esperienza Brexit. «E’ stata inizialmente una doccia fredda per tutti i fronti coinvolti, sia UK che EU – anticipa Barci quello che sarĂ il tenore dell’incontro sul tema-. Specificavo “inizialmente” perchĂ© analizzando bene le dinamiche del referendum, il risultato è meno sorprendente. Di sicuro Brexit è emblematica della crisi europea e del ruolo dell’Europa in generale. Analizzeremo come l’Europa e l’Italia hanno reagito e valutare possibili scenari futuri». A Relazionare Maurizio Garro, Lloyds di Londra, una lunga esperienza (15 anni)  come consulente e presso primarie istituzioni finanziarie nella gestione del rischio legato ai modelli finanziari ed in precedenza nei dipartimenti di sviluppo e validazione di banche di profilo internazionale presenti in Europa, USA e UK.

BREVE BIOGRAFIA:

Maurizio Garro ha conseguito la Laurea magna cum laude in Economia ed il Master in Economia e Finanza presso l’UniversitĂ Bocconi di Milano e possiede la certificazione in Financial Risk Management rilasciata dall’associazione internazionale GARP. Maurizio Garro ricopre la posizione di Senior Audit Manager nel dipartimento Group Internal Audit di Lloyds Banking Group, Londra (UK). Il suo ruolo di subject matter expert (SME) consiste nel presidiare i rischi relativi ai modelli usati per valutare e gestire il rischio di mercato e credito. La sua esperienza riguarda le seguenti aree: modellazione del rischio, rischio di mercato, rischio di credito e di controparte, valutazione attivitĂ finanziarie, rischio di liquiditĂ Â e stress test richiesti dalla BCE.