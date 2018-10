Rende: manutenzione aree verdi, gli interventi del Comune

Attivato il piano di interventi in vista dell’arrivo della stagione invernale

RENDE (CS) – Pulizia aree verdi e fluviali, il Comune di Rende ha predisposto un piano di interventi in vista della stagione invernale al fine di garantire la messa in sicurezza delle zone a piĂą alta vulnerabilitĂ . In questi giorni è in azione una ditta incaricata dal Municipio che sta intervenendo con uomini e mezzi nell’area del torrente Surdo in localitĂ Linze. Gli operai stanno provvedendo alla pulizia del greto del fiume per liberare il corso d’acqua da sterpaglie e rovi. Nella zona si proceduto inoltre ad un intervento di bonifica straordinaria a causa della presenza di una discarica a cielo aperto. Il torrente è stato liberato da elettrodomestici e materiale di risulta. Nelle prossime settimane saranno effettuati interventi simili anche lungo il torrente Emoli. Contemporaneamente, in virtĂą dell’accordo stipulato tra il Comune di Rende e il  Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini meridionali del cosentino, sono stati avviati interventi di monitoraggio e pulizia delle aree verdi. Gli operai del Consorzio al lavoro nel Parco Robinson, qui si è provveduto al taglio e alla potatura degli alberi e dei cespugli e alla pulizia dei canali di scolo. Nelle prossime settimane si proseguirĂ con gli interventi nelle altre aree verdi, ad iniziare dal parco fluviale e dal Parco Giorcelli.

