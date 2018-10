Oltre settecentomila euro per una nuova scuola a Rende

Il nuovo edificio andrà a sostituire l’istituto scolastico di Saporito per il quale oggi viene pagato un fitto

RENDE (CS) – E’ stato approvato ieri pomeriggio in Consiglio comunale il progetto di fattibilità per la realizzazione di una nuova scuola a Rende. Si tratta del plesso di Linze che sostituirà la scuola esistente a Saporito in via Giorgio De Chirico per la quale oggi viene pagato un canone di fitto. Confermato il vincolo espropriativo della zona si è deciso di procedere con l’iter che porterà alla costruzione del nuovo istituto scolastico rendese. A ridosso delle tre aule costruite vicino la chiesa di Linze verrà edificata una scuola primaria in cui saranno ospitati 130 alunni, un vasto parcheggio e degli uffici amministrativi. Il progetto sarà inoltre realizzato utilizzando le tecnologie più all’avanguardia nel campo del risparmio energetico e della bioedilizia. La Regione Calabria ha già assegnato 732mila euro per la costruzione dello stabile, nelle prossime settimane sarà approvato il progetto definitivo e si procederà ad indire la gara d’appalto prima della fine dell’anno.