Tutto pronto a Rende per l’Oktoberfest, 12 giorni di eventi per tutte le età (PROGRAMMA)

Mercoledì 24 ottobre, alle 17:00 dal municipio prenderà il via la grande parata inaugurale dell’Oktoberfest Calabria in tour, evento ufficiale Paulaner



RENDE – Allestimento in dirittura d’arrivo nell’aerea mercatale di Villaggio Europa per ospitare, a partire da la prima edizione dell’Oktoberfest, manifestazione dedicata alla birra e al divertimento, che sarĂ assolutamente fedele al celebre festival di cultura e tradizione popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera e che conta ben 7 milioni di visitatori. Rende, alla pari di cittĂ come Monaco, Parigi, Marsiglia, Madrid, Barcellona e Cuneo, è tra le sette tappe europee dell’Oktoberfest grazie alla certificazione “Oktoberfest Ufficiale Paulaner nel Mondo. La prima edizione dell’Oktoberfest in tour Calabria, organizzata da Wisea Eventi con il patrocinio del Comune di Rende, della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza e Confindustria animerĂ Rende con 12 giorni di intrattenimento per tutti, ricchi di eventi culturali, popolari e commerciali che immergeranno i partecipanti nelle atmosfere bavaresi. La manifestazione, infatti, come a Monaco di Baviera sarĂ aperta domani mercoledì 24 ottobre da una grande parata che si svolgerĂ lungo il corso principale di Rende, su cui sfileranno un carro scenografico allestito con botti di birra, trainato da cavalli, camerieri in costume bavarese e orchestrine di musica popolare bavarese. Il corteo approderĂ nella grande tensostruttura che sarĂ allestita al Villaggio Europa dove sarĂ il sindaco Marcello Manna a stappare la prima birra e dare inizio ai festeggiamenti che saranno coronati da uno spumeggiante spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

Fulcro della manifestazione sarĂ l’ampio padiglione coperto dell’Area Mercatale (3.000 posti a sedere), al cui interno verranno serviti al tavolo bevande e prodotti tipici bavaresi da personale in costumi tradizionali. All’esterno, nel Beer Garden, tante altre specialitĂ . Nel parco divertimenti allestito fuori è giĂ arrivata la ruota panoramica dove venerdì mattina dalle 11:00 tutte le persone con disabilitĂ potranno accedervi gratuitamente per ammirare Rende dall’alto. Domenica 28 ottobre alle 10,30 si terrĂ la Santa Messa cittadina e subito dopo la Fanfara dei Bersaglieri, nel parco dell’evento. Domenica 4 novembre, nella serata di chiusura una grande sorpresa colorerĂ di magico il cielo di Rende. Non mancheranno il Luna Park aperto tutti i giorni dalle 15:00 e il sabato, la domenica ed il primo novembre dalle 11:00, per far sì che anche i piĂą piccoli possano divertirsi sulle giostre in momenti meno affollati. Divertimento assicurato per tutti con gli autoscontri, i dischi volanti, la ruota panoramica piĂą alta d’Italia e grandi attrazioni per i piĂą audaci. E la Wisea Eventi in collaborazione con il Comune di Rende e la Sidevents di Cuneo hanno pensato proprio a tutto per regalare ai visitatori grandi emozioni.

PROGRAMMA OKTOBERFEST RENDE

24 OTTOBRE

PARATA INAUGURALE IN CITTÀ SFILATA CON CARRO PAULANER TRAINATO DA CAVALLI DAL MUNICIPIO DI RENDE FINO ALL’AREA DELLA FESTA

18:00 APERTURA PRIMA BOTTE E PADIGLIONE

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

00:00 SPETTACOLO PIROTECNICO

25 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “DEJAVU”

26 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “DISCOPATICI”

00:00 DJ SET FRANCO SICILIANO

27 OTTOBRE

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:30 MUSICA LIVE CON “KLAB”

00:00 DJ SET FRANCO SICILIANO

28 OTTOBRE

10:30 SANTA MESSA CITTADINA ALL’OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

12:00 – 12:30 ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “FRANCOIS E LA SUA BAND”

29 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 22:00 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “ANTONELLO ARMIERI BAND”

30 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 22:00 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “SABATUM QUARTET”

31 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 LA NOTTE DI HALLOWEEN

00:00 NOTTE HALLOWEEN CON “ZABATTA STAILA CREW”

01:30 DJ SET CON FRANCO SICILIANO

01 NOVEMBRE

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “BANDA DESTINO ZERO”

02 NOVEMBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “NEW ROMANTIC”

03 NOVEMBRE

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “ALESSIA FRATTO BAND”

00:00 DJ SET FRANCO SICILIANO

04 NOVEMBRE

10:30 SANTA MESSA CITTADINA ALL’OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

00:00 FESTA DI CHIUSURA ALL’OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA; GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO