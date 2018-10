Rende: tamponamento a catena sulla statale 107, traffico rallentato

I tre mezzi si sono scontrati sulla Silana – Crotonese questa mattina nell’ingorgo di traffico dei mezzi diretti all’UniversitĂ della Calabria

RENDE (CS) – Tamponamento a catena questa mattina sulla statale 107 a Rende. Un’auto che viaggiava in direzione Paola, all’altezza dello svincolo Piano Monello/Viale dei Giardini, ha colpito intorno alle 9:30 un’altra vettura che viaggiava nella stessa direzione e si trovava in coda a causa nell’ingorgo di traffico che ogni mattina si crea per l’enorme flusso di mezzi diretti verso l’UniversitĂ della Calabria. Un furgoncino che trasporta frutta e verdura non è riuscito ad arrestare in tempo la propria corsa andando ad impattare contro l’automobile che aveva colpito la vettura che le si trovava di fronte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere due persone che pare abbiano riportato lievi ferite e la Polizia Municipale che si è occupata della viabilitĂ . Per oltre due ore sul posto si sono registrati notevoli rallentamenti al regolare transito dei veicoli.