Grave incidente in via don Minzoni a Rende, una persona ferita

Un incidente stradale si è verificato poco fa, a Rende, su via don Minzoni, a pochi passi da piazza Matteotti.

RENDE (CS) – Secondo i primi riscontri un pedone, una donna, è rimasta ferita, anche se al momento non si conoscono le sue condizioni, a seguito di un incidente avvenuto poco fa a Commenda, in via don Minzoni, nei pressi di piazza G. Matteotti. Secondo quanto si è appreso il pedone sarebbe stato investito dalla moto, ed è stato soccorso prima da alcuni passanti. Poi sul posto sono arrivati gli operatori del 118 insieme alla Polizia municipale di Rende ed ai carabinieri per i rilievi, l’accertamento della dinamica e per la gestione della viabilitĂ . La donna avrebbe riportato ferite gravi ad un piede ed avrebbe anche sbattutto violentemente la testa sull’asfalto ed è stata portata in ospedale.