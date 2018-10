Squash, Stella De Marco e Federico Belvedere Campioni Provinciali 2018

Il campionato Provinciale assoluto della Federazione Italiana Giuoco Squash ha di fatto aperto la stagione agonistica 2018-19. Continua a conquistare vittore e medaglie la ASD Squash Scorpion

RENDE (CS) – Nell’ultima settimana, il tecnico delle squadre nazionali di Squash Marcus Berrett è stato inviato presso il centro sportivo Scorpion health club di Rende, per allenare gli atleti di interesse nazionale Federico Belvedere, Cristina Tartarone, Goffredo Scanga e Gianfrancesco Giordano, seguire i progressi dei ragazzi del Progetto talento, Flavia Miceli, Paolo Ferrami, Ludovico Marchese, Carmine Chiappetta, Stella De Marco e Gemma Vercillo, nonchĂ© osservare la crescita del vivaio della Squash Scorpion. Il fine settimana si è poi concluso con la disputa del Campionato Provinciale assoluto della Federazione Italiana Giuoco Squash che ha di fatto aperto la stagione agonistica 2018-19, giudice di gara della manifestazione il deus ex machina Franco Raducci.

Nel tabellone femminile, orfano dell’atleta di punta Cristina Tartarone impegnata in Argentina per le Olimpiadi giovanili, ha brillato la prestazione della giovane Stella De Marco che, dopo aver battuto in rimonta la veterana Francesca Bilotta per 3 a 2, e per 3-0 Elena Vercillo, in finale ha avuto la meglio su una coriacea  Myrea Abramo per 3 set a 0, conquistando il titolo di campionessa provinciale Figs 2018.

Nel campionato maschile, i pretendenti al titolo erano molti e le sorprese non sono certo mancate. Agli ottavi Goffredo Scanga sfiorava l’impresa di eliminare la testa di serie n.1 Giuseppe Laboccetta, ma, dopo aver vinto il primo set ed essere stato in vantaggio nel secondo, cedeva per 3 set a 1. Gianfrancesco Giordano aveva la meglio su Manuel Manconi per 3 set a 0 in una partita pero’ tirata punto su punto, mentre gli altri quarti filavano via lisci, nei quali Federico Belvedere ha rifilato un secco 3 a 0 ad Andrea Pisano e stesso risultato ha concretizzato  Salvatore Speranza su Matteo Bisignano.

La semifinale tra Belvedere e Giordano si è conclusa senza sussulti con Belvedere che ha prevalso facilmente per 3 set a 0, mentre l’altra semifinale aveva un epilogo ben piĂą incerto ed alla fine è stata vinta da Laboccetta su Speranza per 3 a 1 con punteggi sempre risicati. Questa faticosa prestazione finirĂ per influire anche sulla finale per il terzo posto che Giordano si è aggiudicata per 3 set a 1. La finalissima tra Belvedere e Laboccetta, disputata dopo il dovuto riposo, ha visto Federico Belvedere  prevalere per 3 set a 0, conquistando il primo titolo di questa nuova stagione, senza concedere agli avversari neanche un set! Il giĂ pluri campione nazionale Juniores Federico Belvedere ha confermato, in tal modo, di essere l’atleta maschile di punta della ASD Squash Scorpion.  Alla cerimonia di premiazione gli atleti saliti sui podi sono stati premiati dal delegato provinciale Annarosa Zicaro dal regionale Antonella Granata e dal presidente della Asd Squash Scorpion Avv. Enzo Belvedere.

Archiviato il campionato Provinciale, a fine mese è prevista la partecipazione ad un torneo PSA a Budapest di Cristina Tartarone e nel Week end di Ognissanti l’esodo sportivo di una trentina di giocatori della Asd Squash Scorpion  al torneo giovanile platino di Riccione.