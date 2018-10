Automobilista perde il controllo dell’auto e si ribalta

L’auto percorreva la statale 107 Silana Crotonese in prossimitĂ dello stadio Lorenzon quando inizia a sbandare invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un altro veicolo

RENDE (CS) – Ancora un incidente questa volta con un bilancio di feriti lievi, che poteva tramutarsi in tragedia. L’auto in transito sulla statale 107, una Peugeot, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a sbandare invadendo la corsia opposta di marcia. Nonostante siano stati schivati un paio di automobilisti non è stato possibile evitare l’impatto con una delle tante autovetture in marcia sulla corsia opposta. L’impatto frontale con una Mazda a bordo della quale viaggiava un uomo con le due figlie, minori, ha provocato il ribaltamento della vettura. Due le ambulanze giunte sul posto ma i feriti sembra abbiano riportato traumi lievi. Per precauzione sono stati trasferiti presso il Pronto Soccorso dell’Annunziata. Sul posto la polizia municipale per rilevare l’incidente e stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Il traffico ha subito lievi rallentamenti, con lunghe file per alcuni chilometri. Sul posto personale Anas