Restyling a Rende? Tenuta (Psi): «Solo annunci»

Per il segretario cittadino del Psi la politica rendese non si mette in discussione con una inaugurazione di una villetta

RENDE (CS) – E’ da un paio di settimane che l’amministrazione comunale continua ad annunciare l’imminente inaugurazione di opere nonchĂ© la realizzazione di nuovi interventi di restyling. Tuttavia non è con la consegna – pure apprezzabile – di una piazzetta o una di una villetta alla cittadinanza che si rilancia concretamente il territorio; non è in questo modo che si mette al centro della discussione politica la cittĂ di Rende; non è in questo modo che si sottrae la stessa dal processo, oramai inarrestabile, della periferizzazione. Bisognava fare altro; bisognava intervenire con serie e proficue azioni amministrative.

Si sarebbe dovuto rilanciare il centro storico, attraverso l’attivazione di processi di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dell’antico borgo; la promozione del patrimonio culturale; la riqualificare del sistema urbano; l’implementazione dei servizi; l’incentivazione dell’uso residenziale; la promozione del turismo religioso; la riorganizzazione della mobilità ; l’adeguamento antisismico delle strutture abitative.

Si sarebbe dovuto rilanciare il commercio, attraverso l’approvazione di un adeguato piano; lo sviluppo di politiche di marketing territoriale; la rimodulazione dei tributi. Si sarebbe dovuto provvedere  alla riorganizzazione della Rende Servizi per ciò che concerne i servizi affidati, l’aumento delle ore lavorative, la internalizzazione di alcuni tipi di lavori. Si sarebbe dovuto individuare una concreta soluzione per il Parco Acquatico, opera essenziale per l’economia dell’intero territorio; e, invece, ad oggi, paradossalmente sono i cittadini a dover sopportare economicamente quell’opera, attraverso cospicui emolumenti (circa 18.000 euro al mese) erogati in favore del servizio di vigilanza.

Si sarebbe dovuto rilanciare la zona industriale, attraverso la realizzazione di piĂą adeguate infrastrutture, in attesa dello svincolo autostradale di Settimo di Montalto Uffugo; di un piĂą efficiente servizio di trasporto pubblico; di una piĂą importante mitigazione della tassa dei rifiuti solidi urbani, attualmente assai esorbitante.

Queste e molte altre erano le azioni amministrative da intraprendere per rilanciare concretamente il territorio. Azioni, però, che l’amministrazione, come di consueto, ha completamente trascurato, sopperendole con la consegna di mere piazzette o villette. Si continua imperterriti  a gettare fumo negli occhi ad un’intera comunità , col chiaro fine di spostare l’attenzione dalla inettitudine amministrativa che ha caratterizzato e che continua a caratterizzare l’azione politica del governo Manna.