Sessanta salme in attesa di sepoltura nel cimitero di Rende

Denunciato l’annoso problema a cui non è stato con i 75 nuovi loculi perché troppo costosi per le famiglie dei defunti

RENDE (CS) – “Al peggio non c’è mai fine – scrive in una nota il Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Rende Domenico Miceli – e l’emergenza della mancata sepoltura delle salme al cimitero di Rende continua senza che l’esecutivo Manna trovi le giuste e solerti soluzioni a questo annoso problema. Al cimitero di Rende i defunti attendono di poter “riposare in pace” ormai da mesi mentre il sindaco Manna continua imperterrito nella sua latitanza amministrativa, salvo poi palesarsi quando i potenti di turno lo chiamano per partecipare al taglio del nastro alla Calabra Maceri con annesso banchetto maleodorante. Allo stato attuale, 60 salme sono ancora da tumulare. Dei 75 nuovi loculi fruibili, ne sono stati impegnati pochi perché i congiunti di 33 defunti non possono far fronte all’acquisto degli stessi. Partendo dal presupposto che tutti hanno diritto a una degna sepoltura, suggeriamo al primo cittadino di dilazionare la spesa che ammonta a 2.300 euro per loculi e tumulare finalmente le altre salme. Questa incresciosa situazione è figlia della totale assenza di programmazione della giunta Manna perché non ha previsto la costruzione di nuovi loculi e oggi 28 salme sono accatastate all’interno di spazi chiusi maleodoranti in attesa di tumulazione. Come Movimento 5 Stelle consideriamo oltremodo vergognosa la stasi di Manna su questa vicenda”.

Immagine di repertorio