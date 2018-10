Lavori di manutenzione al Parco Robinson di Rende

Ad intervenire sono gli operai del Consorzio di Bonifica Integrale che lavoreranno nelle prossime settimane per ripulire anche il torrente Surdo

RENDE (CS) – Al via i lavori al Parco Robinson da parte degli operai del Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini meridionali del cosentino. Il Comune con il consorzio ha rinnovato un protocollo d’intesa “che comporta la realizzazione degli interventi nel territorio mediante la focalizzazione di indirizzi programmatori che rappresentino un concorso di sinergie tendenti al conseguimento di obiettivi unitari sia per il Consorzio che per il comune”. L’amministrazione Manna ha rinnovato questo protocollo d’intesa siglato lo scorso anno, anche perchĂŠ, c’è la necessitĂ di continuare nel buon lavoro svolto non solo sul Parco Robinson, ma anche sul Parco Giorcelli per poi arrivare alla pulizia dei fiumi. E nei prossimi giorni sarĂ eseguito un lavoro importante con la pulizia di una buona parte del torrente Surdo. Il protocollo d’Intesa tra comune e consorzio di Bonifica Integrale dei bacini meridionali del cosentino è un accordo dove tutti gli interventi contribuiscono alla salvaguardia del territorio. Si mira principalmente a migliorare la qualitĂ degli spazi di interesse pubblico. Con il taglio d’erba e fusti d’albero da rimettere in ordine. Il tutto realizzato in maniera capillare senza lasciare nulla al caso. Il Comune di Rende nell’accordo di programma si è impegnato a “fornire al Consorzio eventuali materiali e mezzi meccanici necessari relativamente alla realizzazione degli interventi”.