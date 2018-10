Rubano in due una macchina al Metropolis, beccati dai carabinieri

Arrestate 2 persone per furto aggravato in concorso, denunciate 16 persone per guida in stato di ebbrezza, porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale, uso di atto falso, segnalate 8 persone quali assuntori di sostanza stupefacenti, ritirare 10 patenti di guida

RENDE (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada, svolti unitamente a militari dell’unità cinofila e della Compagnia di Intervento Operativo del “14° Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia”, che hanno consentito in particolare:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende di trarre in arresto: un 23enne e una 42enne di Cosenza, per il reato di “Furto aggravato in concorso”. I militari operanti in Rende (CS), sorprendevano i due che, utilizzando attrezzi da scasso e una centralina, avevano asportato un’autovettura Lancia y nei pressi del parcheggio del centro commerciale “Metropolis”. L’autovettura, veniva immediatamente restituita all’avente diritto, gli attrezzi da scasso e la centralina sottoposte a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, venivano tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Denunciati in stato di libertà per i reati di:

• Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, un 47enne di San Fili (CS), poiché sorvegliato speciale veniva sorpreso alla guida della propria autovettura nonostante la patente di guida revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposto;

• Uso di atto falso, un 43enne cosentino, poiché controllato alla guida della propria autovettura, esibiva una carta di circolazione con timbri di revisione palesemente contraffatti. Il veicolo e la carta di circolazione venivano sottoposti a sequestro;

• Porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, un 55enne di Rose (CS), poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 4 coltelli a serramanicodella lunghezza di 20cm ciascuno, dei quali non sapeva giustificare il possesso. Le armi venivano sottoposte a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti: I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende e della Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano hanno segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “Assuntori di sostanze stupefacenti” un 26enne, un 30enne, un 33enne e un 25enne, un 30enne cosentini, una 22enne di Catanzaro, un 20enne di Rossano (CS) e un 22enne di Rogliano (CS). I militari operanti in Rende (CS), controllavano le citate persone le quali, a seguito di perquisizione personale, venivano complessivamente trovati in possesso di 1 grammo di “Cocaina”, 20 grammi di “Marijuana” e3 grammi di “Hashish”, sottoposti a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida: I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno denunciato per il reato di “Guida in stato di ebbrezza” nr. 7 automobilisti i quali, controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti venivano ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.