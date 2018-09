Controlli dell’Arma, 28 le persone denunciate per alcol e droga

Posti di blocco e controlli accurati in citt√† hanno portato i carabinieri all’arresto di pi√Ļ persone per furto e varie denunce per detenzione e spaccio di droga, guida in stato di ebbrezza,¬†porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, uso di documento falso, Detenzione abusiva di armi,¬†abuso edilizio, danneggiamento e falsit√† ideologica

RENDE (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, nei giorni scorsi, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonch√© alla verifica del rispetto del Codice della Strada, svolti unitamente a militari dell’unit√† cinofila e della Compagnia di Intervento Operativo del “14¬į Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia“,¬†in particolare:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della¬†Compagnia Carabinieri di Rende hanno tratto in arresto:

–¬†¬†¬†¬†un¬†44enne¬†e una¬†41enne¬†di Paola (CS), per il reato di “Furto aggravato in concorso“. I militari operanti in Rende (CS), sorprendevano la coppia che, utilizzando una piccola tronchese per danneggiare il dispositivo antitaccheggio, aveva asportato capi di abbigliamento e calzature dall’interno di quattro negozi del centro commerciale “Metropolis“. La refurtiva, del valore di circa¬†500‚ā¨, veniva restituita agli aventi diritto, la tronchese sottoposta a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalit√† di rito, venivano tradotti presso le rispettive abitazioni in attesa di rito direttissimo.

–¬†¬†¬†¬†un¬†36enne¬†cosentino, per il reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“. I militari operanti controllavano l’uomo il quale mostrava segni di insofferenza. Pertanto i militari decidevano di approfondire il controllo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, rinvenivano, occultata all’interno del cruscotto,¬†300¬†grammi¬†di sostanza stupefacente del tipo “Hashish“, sottoposta a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalit√† di rito, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Cosenza.

Sul piano dell’azione di¬†contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile¬†di Rende hanno:

–¬†¬†¬†¬†denunciato per il reato di “Coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti” un¬†32enne¬†cosentino poich√© a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di nr.¬†6piante di “Canapa Indiana“,¬†10¬†grammi¬†di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana” e un¬†bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

–¬†¬†¬†¬†segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “Assuntori di sostanze stupefacenti” un¬†28enne,¬†un¬†18enne,¬†un¬†40enne¬†e un¬†32enne¬†cosentini. I militari operanti in Rende (CS), controllavano le citate persone le quali, a seguito di perquisizione personale, venivano complessivamente trovati in possesso di¬†20¬†grammi¬†di¬†“Marijuana” e¬†1¬†grammo¬†di¬†“Hashish“, sottoposta a sequestro.

Sul piano dell’azione di¬†contrasto all’uso di droga e alcool durante la guida:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno denunciato:

–¬†¬†¬†¬†per il reato di¬†“Guida in stato di ebbrezza”¬†nr.¬†8 automobilisti¬†i quali,¬†controllati alla guida delle rispettive autovetture e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti venivano ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

–¬†¬†¬†¬†per il reato di “Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” un¬†23enne¬†di Guardia Piemontese (CS) e un¬†34enne¬†cosentino. I due, controllati alla guida delle rispettive autovetture venivano trovati in possesso di modica quantit√† di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana“. Invitati a sottoporsi a controlli medici il¬†23enne¬†si rifiutava mentre il¬†34enne, sottoposto ad accertamenti sanitari, risultava positivo ai “cannabinoidi“. Le patenti venivano ritirate e le autovetture sottoposte a sequestro.

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della¬†Compagnia Carabinieri di Rende hanno denunciato per il reato di:

–¬†¬†¬†Porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, un¬†33enne¬†di Bisignano (CS), poich√© nel corso di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di¬† un¬†coltello a serramanico¬†della¬†lunghezza di 21 cm¬†(di cui 11 cm di lama) e un¬†tirapugni¬†in acciaio di cui non sapeva giustificarne il possesso, sottoposti a sequestro.

–¬†¬†¬†Inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale¬†un¬†33enne,¬†una¬†42enne,¬†una¬†40enne¬†e un¬†36enne¬†di Rende (CS), poich√©, gravati dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, al momento del controllo non erano all’interno delle rispettive abitazioni, in violazione degli obblighi a cui sottoposti.

–¬†¬†¬†Danneggiamento¬†un¬†48enne¬†di Rende (CS), poich√©, a seguito di una lite per futili motivi, danneggiava l’autovettura del vicino di casa.

–¬†¬†¬†Rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identit√† personale, una¬†37enne¬†di Rende (CS), la donna sottoposta a controllo dai militari operanti si rifiutava di fornire loro le proprie generalit√†.

I militari della Stazione Carabinieri di Rende hanno¬†contestato la sanzione amministrativa relativa il “Comportamento dei pedoni”¬†nei confronti di un¬†30enne¬†di nazionalit√† nigeriana. L’uomo veniva sorpreso dai militari operanti in Rende (CS), via della Resistenza, mentre¬†mendicava fermo ai semafori chiedendo l’elemosina e molestando i passanti, creando intralcio e pericolo alla circolazione stradale. All’uomo veniva elevata la sanzione amministrativa di 25‚ā¨.