Abbandono e incuria Oltrecampagnano, la colpa è della Rende Servizi

Si chiede al sindaco Marcello Manna di “mettere mano alla Rende Servizi. E’ questa l’unica soluzione. Il resto sono solo spot da campagna elettorale”

RENDE (CS) – “Il 9 settembre scorso – scrive in una nota il consigliere Massimiliano De Rose del gruppo Rende Cambia Rende – raccogliendo numerose lamentele dei cittadini abbiamo ribadito come risultasse a dir poco “imbarazzante” per la città di Rende la situazione nella quale si trovavano (e si trovano ancora) le aree verdi, le aiuole, i parchi. Al riguardo non c’è bisogno di aggiungere altro, la situazione è sotto gli occhi di tutti quanti a Rende, nessuno escluso, e negarlo non aiuta certo a trovare la soluzione. Che poi qualcuno dell’amministrazione in carica si risenta, può anche dispiacerci, noi non intendiamo offendere né attaccare sul piano personale, soltanto facciamo quello che una minoranza deve fare e fra questi compiti rientra anche quello di porre all’attenzione di chi governa ciò che si vede e del quale la gente giustamente si lamenta. Per questo la reazione ironica da parte dell’amministrazione nei nostri confronti poco ci importa, quello che conta è invece che i cittadini hanno molto ben presente che curare gli spazi pubblici in città rientra tra i compiti di chi amministra e, come gli altri, dev’essere assolto.

Non ci inventiamo niente se diciamo quello che a Rende tutti sanno, ovvero che con l’amministrazione Manna sulla cura del verde si è andati sempre più peggiorando. Noi non abbiamo difficoltà a dirlo chiaramente che se il problema dell’incuria degli spazi pubblici esiste è perché non si è voluto affrontare seriamente, considerato che tutti sanno che la soluzione è innanzi tutto quella di mettere mano alla Rende Servizi, nessun altra. Una verità che anche l’amministrazione ben conosce. Si vogliono assicurare servizi adeguati di manutenzione e pulizia degli spazi pubblici? Non c’è altro modo che procedere e seriamente alla riorganizzazione della Rende Servizi srl, rendendola efficiente. Tutto il resto è solo un modo per accampare scuse, rinviare e prendere tempo. In questo modo, non solo non si arriva alla soluzione del problema ma si rischia di crearne addirittura altri, perché non è possibile pensare che si possa andare avanti inseguendo continuamente l’emergenza.

Lo abbiamo detto qualche anno fa e lo ripetiamo ancora adesso, bisogna intervenire innanzitutto sul piano industriale della Rende Servizi, sui servizi affidati e sull’organizzazione del personale e, anche, sull’aumento orario che per alcuni servizi risulta notoriamente insufficiente. L’amministrazione in carica anziché risentirsi per le lamentele della cittadinanza e per le nostre, anziché ironizzare e travisare su ogni questione posta, ci risponda se ha altre soluzioni in mente per risolvere il problema, ma si rassegni anche che non basteranno questa volta i “contentini” da elargire a ridosso della prossima campagna elettorale. Noi di Rende cambia Rende continuiamo a ripetere all’amministrazione, ancora adesso, che eravamo, e siamo disponibili a cercare insieme ogni possibile soluzione che possa essere utile a rendere più efficiente la Rende Servizi srl, mettendola in condizioni di espletare al meglio tutte le sue funzioni. Si tratta di una questione di interesse generale coinvolgendo il benessere dei cittadini e la dignità dei lavoratori, della quale bisognerebbe parlare altro che tacere. E se c’è qualcuno in questa vicenda che ha perso “l’occasione di tacere” è solo chi ha fatto tante promesse, sapendo già di non poterle mantenere”.