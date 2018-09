Due le macchine coinvolte, una delle quali ha terminato la sua corsa ribaltandosi. Quattro le persone coinvolte tra cui una coppia di sposi

RENDE (CS) – Incidente stradale in via Torino, nella serata di ieri, nei pressi del cinema Garden mentre a pochi passi la musica de “Lo Stato Sociale” al Settembre Rendese copriva i rumori dello scontro tra le auto. Sull’asfalto, ribaltata una Lancia Y, dalla quale sarebbero stati curati e trasferiti all’Annunziata, l’ospedale civile di Cosenza, due persone. Schiacciata contro un guardrail una Volkswagen Jetta a bordo della quale viaggiavano marito e moglie, anche questi due trasferiti presso il pronto soccorso dell’Annunziata. Più di due le ambulanze del 118 intervenute sul posto.

A rilevare l’incidente sono intervenuti i militari dell’Arma della compagnia di Rende. A deviare il traffico i vigili urbani del comune di Rende. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra Via Genova e Via Torino. Le cause all’origine dello scontro sono in corso di accertamento ma probabilmente potrebbe riguardare una precedenza non rispettata. Sull’asfalto è chiara una lunga frenata prima che la Lancia Y finisse ribaltata e sono presenti molti vetri infranti