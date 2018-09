Rende, new restyling per Roges: al via i lavori nella zona vecchia

Prende corpo il progetto di riqualificazione avviato a Roges. Iniziata l’opera di demolizione dei caseggiati abbandonati da anni su via Bari

RENDE (CS) – Nato da una sinergia tra Pubblico e privato, l’intervento è parte integrante di un Piano di Progetto Unitario (P.P.U.) Il Comune di Rende in collaborazione con la ditta Dimora Srl che eseguirà l’opera daranno un nuovo volto al quartiere, attraverso una serie di interventi che vanno dalla realizzazione di un fabbricato residenziale, destinato ad abitazioni, uffici e attività commerciali, alla creazione di nuovi spazi comuni pensati per grandi e piccoli fino all’allargamento dell’arteria stradale, creazione di 30 posti auto ad uso pubblico, realizzazione marciapiedi con rampe per persone con disabilità , implementazione dell’illuminazione pubblica.  Nell’arco dei prossimi 24 mesi saranno consegnati tutti i lavori. Il progetto è stato concepito rispettando la natura del luogo. All’interno della nuova piazza, sarà posizionata la storica fontanella,  simbolo da tantissimi anni della comunità . Massima attenzione sarà data inoltre al verde e alle aree gioco e di passaggio che saranno concepite per essere accessibili anche alle persone con ridotta mobilità .